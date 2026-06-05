Neuquén cerró una nueva edición de la Semana de la Hamburguesa, una iniciativa impulsada por Confluencia de Sabores que durante varios días invitó a vecinos y vecinas a recorrer distintos locales gastronómicos de la ciudad, disfrutar promociones especiales y votar por sus propuestas favoritas.

La competencia, que ya transita su tercer año consecutivo, volvió a mostrar el crecimiento del sector gastronómico local y el interés del público por descubrir nuevas opciones culinarias.

Tras el recuento de votos, el gran ganador en la categoría hamburguesa de carne fue Zeta Birra, mientras que Alta Hamburguesa obtuvo el primer puesto entre las opciones vegetarianas.

El podio de las hamburguesas de carne

La categoría principal tuvo una reñida competencia entre algunas de las hamburgueserías más reconocidas de la ciudad. El primer lugar fue para Zeta Birra, que logró conquistar el paladar de los participantes. El segundo puesto quedó en manos de Flamas y el tercer escalón del podio fue para La Casa de la Hamburguesa.

Durante el anuncio de los resultados, el secretario de Turismo y Promoción Humana de Neuquén, Diego Cayol, destacó el compromiso de los comercios que formaron parte de la propuesta.

“Que se hayan sumado y que hayan vendido, que es lo principal”, señaló Cayol, quien además remarcó que la iniciativa permite promocionar y posicionar este producto gastronómico en la ciudad, generando beneficios concretos para los locales participantes.

El reconocimiento que impulsa a los emprendedores gastronómicos

Desde Zeta Birra celebraron especialmente la distinción obtenida. Gastón Micozzi, representante del local, expresó que el premio tiene un significado especial debido al proceso de crecimiento que atraviesa el emprendimiento. “Tenemos cinco años de local, pero hace un año comenzamos con la cocina, así que para nosotros es un gran reconocimiento que la gente nos acompañe”, afirmó.

La premiación representa además una oportunidad para consolidar la identidad gastronómica de cada establecimiento y fortalecer el vínculo con sus clientes.

Una hamburguesa vegetariana que conquistó al público

En la categoría vegetariana, el máximo reconocimiento fue para Alta Hamburguesa, que viene apostando fuerte al desarrollo de alternativas sin carne.

Rogelio Simolai explicó que el local trabaja desde hace tiempo en la elaboración de propuestas vegetarianas y busca darles la misma importancia que a las opciones tradicionales.

La hamburguesa ganadora se destacó por una combinación original de ingredientes: pan de batata, mayonesa de albahaca, medallón de batata y queso pesto, una receta que logró captar la atención y el voto de los participantes.

La competencia que eleva la calidad de la gastronomía local

Los demás integrantes del podio también valoraron la experiencia como una herramienta para mejorar sus productos. Desde Flamas, Emiliano Meyer destacó el crecimiento de la convocatoria y aseguró que cada edición representa un desafío para seguir perfeccionando las propuestas gastronómicas.

Por su parte, Alirio Barrios, de La Casa de la Hamburguesa, sostuvo que la competencia funciona como un incentivo permanente para innovar. Según explicó, desde la edición anterior realizaron varias mejoras vinculadas a técnicas de cocción, equipamiento y calidad de los productos ofrecidos.

Con una participación cada vez más amplia de comercios y consumidores, la Semana de la Hamburguesa se consolida como uno de los eventos gastronómicos más esperados de Neuquén, impulsando el desarrollo del sector y fortaleciendo la identidad culinaria de la ciudad.