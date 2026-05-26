Como una nueva tradición, ya se ha instalado que cada mayo distintas hamburgueserías de Argentina se suman a la Semana de la Hamburguesa, la cual comenzó en Neuquén este martes, hasta el 2 de junio.

Durante estos días, los vecinos y vecinas podrán recorrer los locales adheridos, probar propuestas de todo tipo y votar por sus favoritas a través de las redes sociales.

Diego Cayol, secretario de Turismo y Desarrollo Humano, explicó que se trata de uno de los eventos gastronómicos que el municipio sostiene a lo largo de los años. “Se enmarca en lo que es Confluencia de Sabores y durante la semana los locales adheridos ofrecen promociones y muchas propuestas para que los vecinos puedan elegir y votar por lo que más le gusta”.

Esta edición contempla tres categorías: hamburguesa clásica de carne, hamburguesa vegana y opción sin TACC. “Las tres categorías que van a competir durante este evento”, resumió Cayol quien dijo que los locales pueden participar en las modalidades de salón, delivery o take away.

Cómo es la competencia y cómo podes votar

La mecánica de participación es sencilla, los vecinos recorren los locales durante la semana, prueban las propuestas y luego votan por su favorita. “La idea es que la gente se acerque, consuma y premie, de alguna manera, con un comentario y su voto”, dijo. Esto lo pueden hacer en las redes de @turismo.neuquen.capital en Instagram o en Facebook: Turismo Neuquén Capital.

Finalizado el evento, se realizará el recuento de votos para definir las ganadoras en las categorías de mejor hamburguesa de carne y mejor vegetariana.

Durante toda la semana, las redes oficiales compartirán contenido especial, incluyendo la “Burger Map”, un mapa interactivo con geolocalización de todos los locales participantes al que se accede a través del siguiente link: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1YDpwofNcpskvbJ1eHi8IT_ciOuxcA64&ll=-38.9500822863271%2C-68.06219171981056&z=13 , junto con descripciones detalladas de cada propuesta y promociones especiales.

Qué locales participan y qué promociones ofrecen

La convocatoria reúne a 21 hamburgueserías: Alta Burger, Blinky Burger, Bombastick, Casa León, Cocigna, De La Ribera Resto, Encanto Patagónico, Flamas Burger Co, Hopfen, Harlem, Hilton Garden Inn, La Casa de la Hamburguesa, Oliver Bar, Oso Burgers, Cervecería OWE, Salvaje Focaccias & Más, Street Food, The Smash Burger, Virkas, Willi Kuk y Zeta Birra.

Sobre las promociones, Cayol destacó que “todas las hamburgueserías van a tener promociones durante esta semana, desde el 40%, 30%, 20%, 10%, precios promocionales, o hamburguesas más papas fritas, más bebidas que no vienen habitualmente en combo”.

Entre los descuentos más destacados: La Casa de la Hamburguesa ofrece un 40%; Encanto Patagónico, un 30%; Alta Burger y Blinky Burger, un 25%; Salvaje Focaccias & Más (solo en efectivo) y Zeta Birra, un 20%. Street Food suma un 3×2, y varios locales regalan bebida o papas con el pedido.

Entre los locales con opciones vegetarianas se encuentran Alta Burger, Blinky Burger, Casa León, Flamas Burger Co, Harlem, La Casa de la Hamburguesa y Willi Kuk. La opción sin TACC está disponible en Harlem.