El otoño continúa mostrando mañanas muy frías en toda la provincia de Neuquén y este jueves 21 de mayo no será la excepción. Las condiciones estarán dominadas por un sistema de altas presiones que mantendrá el tiempo estable, con heladas matinales, poca nubosidad y temperaturas frescas durante gran parte del día.

En el Alto Valle y la zona centro se espera una jornada agradable por la tarde, aunque con mínimas cercanas a los 0°C y algunos sectores bajo cero. En la cordillera, en tanto, persistirá el ambiente frío con máximas moderadas y cielo parcialmente nublado.

Neuquén capital: mañana fría y tarde agradable

En la capital neuquina el jueves comenzará con temperaturas cercanas a 0°C y probabilidad de heladas durante las primeras horas del día. Con el correr de la jornada el cielo permanecerá despejado y la máxima alcanzará entre 16°C y 17°C.

El viento será leve a moderado del sector este y noreste, sin ráfagas importantes, por lo que se espera una tarde otoñal estable y con buenas condiciones para actividades al aire libre.

Zapala: heladas y aire frío en el centro de la provincia

La región centro de Neuquén tendrá otro amanecer muy frío. En Zapala se prevén mínimas de hasta 2 grados bajo cero y una máxima cercana a los 11°C.

El cielo estará mayormente despejado durante todo el jueves y el viento se mantendrá débil, aunque la sensación térmica será baja durante buena parte de la mañana.

Chos Malal: frío intenso en el Norte neuquino

En el Norte de la provincia, Chos Malal continuará con temperaturas invernales durante las primeras horas del día. Se esperan mínimas bajo cero y máximas que rondarán entre los 13°C y 14°C.

El pronóstico indica cielo despejado y viento leve del sudeste, con condiciones estables y sin precipitaciones para el jueves.

San Martín de los Andes: nubosidad variable y ambiente frío

La localidad cordillerana tendrá una jornada fría, con temperaturas entre 6°C y 9°C y cielo parcialmente nublado. El viento del este podría presentar algunas ráfagas moderadas durante la tarde.

No se esperan lluvias ni nevadas para este jueves, aunque continuará el ambiente típico de otoño avanzado en la zona cordillerana.

Villa La Angostura: fresco, con cielo parcial y sin lluvias

Villa La Angostura tendrá condiciones similares a San Martín de los Andes, con temperaturas mínimas cercanas a 1°C y máximas alrededor de los 10°C.

El jueves se presentará con nubosidad parcial y viento leve del sudeste. Por ahora no hay alertas meteorológicas para la región cordillerana y se espera una jornada estable.