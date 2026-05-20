El otoño sigue marcando el ritmo climático en la provincia de Neuquén y este miércoles 20 de mayo estará atravesado por el aire frío, mañanas heladas y tardes algo más templadas. De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), se esperan condiciones estables y cielo mayormente despejado en gran parte del territorio provincial.

Neuquén capital: mañana helada y tarde agradable

Para la ciudad de Neuquén se prevé una jornada fría durante las primeras horas del día, con temperaturas mínimas cercanas a los 0°C y máximas que rondarán los 16°C. El cielo permanecerá despejado y el viento soplará leve desde el sector este y noreste.

Las condiciones de estabilidad favorecerán la presencia de heladas matinales, especialmente en sectores suburbanos y zonas rurales cercanas al Alto Valle.

Zapala tendrá otra jornada marcada por el frío

En Zapala el miércoles se presentará con temperaturas bajas desde temprano y ambiente seco. El centro de la provincia continuará bajo la influencia del aire frío, aunque sin probabilidades de lluvias o nevadas.

Además, se espera viento moderado durante la tarde, aunque sin ráfagas intensas como las registradas en jornadas anteriores.

Chos Malal seguirá con mañanas bajo cero

El norte neuquino también tendrá condiciones típicas de otoño. En Chos Malal se anticipan heladas durante la mañana, cielo despejado y temperaturas bajas que podrían ubicarse por debajo de los 0°C en sectores rurales.

Con el correr de las horas el tiempo mejorará y la tarde se mantendrá estable, con viento leve y buenas condiciones generales.

San Martín de los Andes tendrá frío pero sin lluvias

La cordillera neuquina continuará con ambiente frío este miércoles. En San Martín de los Andes se espera una máxima cercana a los 13°C y una mínima de 5°C, con cielo parcialmente despejado y viento moderado del este.

No se prevén precipitaciones ni nevadas para esta jornada, aunque las bajas temperaturas seguirán presentes durante las noches y primeras horas de la mañana.

Villa La Angostura continuará con tiempo estable

En Villa La Angostura el pronóstico indica un miércoles fresco y estable, con nubosidad variable y bajas temperaturas durante gran parte del día.

Las condiciones meteorológicas mejorarán respecto de jornadas anteriores y no hay alertas vigentes para la región cordillerana. El ingreso de aire más húmedo recién podría sentirse hacia el próximo fin de semana.