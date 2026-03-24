La Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció la incorporación de Alicia Pifarré a su listado oficial de actores y actrices detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. La decisión se concretó tras una investigación impulsada por el documentalista hispano-argentino Modesto López, quien actualmente reside en México.

A partir de ese pedido, la organización inició un proceso de reconstrucción de su historia en contacto con integrantes de la antigua delegación de Neuquén, que funcionó hasta fines de los años 80. El relevamiento permitió confirmar no solo su afiliación al sindicato, sino también su rol como socia fundadora de la delegación neuquina en 1973.

Una figura clave del teatro neuquino

Pifarré fue actriz y profesora de arte dramático, con una activa participación en la escena cultural de la provincia. Integró el grupo músico-teatral “Génesis” y se desempeñó como docente en la Escuela N° 56 del barrio Progreso, donde también dejó una marca en la comunidad educativa.

Su compromiso con el arte estuvo atravesado por una fuerte militancia social y política en un contexto de creciente conflictividad en el país.

La joven fue secuestrada el 9 de junio de 1976. Tenía 23 años.

Secuestro y desaparición

La joven fue secuestrada el 9 de junio de 1976, poco después del Golpe de Estado en Argentina de 1976. Tenía 23 años. Desde entonces, permanece desaparecida.

Su caso forma parte de las víctimas del terrorismo de Estado que golpeó con fuerza también a trabajadores de la cultura, docentes y militantes en todo el país.

En Neuquén, su nombre se mantiene presente en distintos espacios: una calle del barrio Terrazas del Neuquén la recuerda, al igual que el Centro de Documentación Educativa. Además, en 2021 se colocó una baldosa conmemorativa en la calle Independencia, como parte del proyecto “Baldosas de la Memoria”.

Desde la Asociación destacaron que la incorporación de Pifarré al listado oficial constituye “un homenaje a su memoria y un reconocimiento a su legado en el mundo del arte y la lucha por los derechos humanos”.

A cinco décadas del golpe militar, la historia de Pifarré vuelve a emerger como símbolo de una generación atravesada por la represión, pero también por el compromiso con una sociedad más justa.