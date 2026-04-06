La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) manifestó preocupación por la decisión de Salud de Río Negro de aplicar límites estrictos a las horas extras del personal hospitalario, medida que podría afectar el normal funcionamiento de diversos servicios en los hospitales públicos de la provincia.

La disposición se incluye en la Ley 1844, que regula las horas extras y alcanza a sectores esenciales para el sostenimiento cotidiano de los hospitales: mucamas, lavadero, cocina, seguridad, camilleros, mantenimiento, choferes, personal administrativo, profesionales y trabajadores asistenciales. Según el gremio, en muchos casos las horas extras superan los topes establecidos debido a la falta de personal y a la necesidad de garantizar la atención.

El conflicto se intensificó cuando trabajadores detectaron que no se abonaron los excedentes de horas extras correspondientes al mes de febrero, que debían percibirse con los salarios de marzo. “Esas horas ya habían sido efectivamente realizadas por el personal”, señaló Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, quien advirtió que la decisión de no pagar lo trabajado afecta tanto los ingresos de los empleados como la cobertura de servicios, ya que muchos podrían optar por no exceder sus jornadas si no reciben remuneración.

Desde el gobierno provincial se argumentó que los excedentes no estaban debidamente justificados, mientras que el sindicato sostiene que fueron autorizados por las autoridades de cada hospital y respondieron a necesidades concretas vinculadas a la falta de recursos humanos.

Tras las consultas, se informó que el próximo 15 de abril se abonarán los excedentes debidamente justificados. Sin embargo, el pago tardío genera malestar y, según ATE, termina discriminando a trabajadores regidos por la Ley 1844 respecto de los de la Ley 1904, quienes cobraron con normalidad.

El gremio ya realizó presentaciones formales ante el Ministerio de Salud y exigió que se revise la medida, permitiendo superar los topes de horas extras cuando exista una necesidad de servicio debidamente acreditada. La discusión se da en un contexto de creciente demanda en el sistema público de salud, impulsada por el aumento poblacional y por el acceso limitado al sistema privado debido a sus altos costos.