Otra vez la diputada rionegrina Lorena Villaverde quedó en el centro de la polémica. La empresaria inmobiliaria cipoleña, aparece en el listado de los créditos hipotecarios más altos otorgados por el Banco Nación, una línea con tasa bonificada pensada para el acceso a la primera vivienda que ahora genera fuertes dudas por el perfil patrimonial y los antecedentes de la cuestionada dirigente libertaria que no pudo asumir su banca en el Senado por una causa narco en Estados Unidos.

Ahora bien, no se trata de cualquier crédito. El programa del banco apunta justamente a facilitar el acceso a la casa propia para quienes no tienen vivienda. Sin embargo, en el caso de Villaverde, el dato choca de frente con su realidad: es empresaria, titular de una inmobiliaria en San Antonio Oeste y con actividad reconocida en el rubro de desarrollos.

Al asumir en 2023, en su Declaración Jurada aparecía una casa en Escobar, valuada en apenas 25 mil dólares, aunque el costo real en el mercado de cualquier vivienda en un barrio privado en la zona norte del Gran Buenos Aires, puede rondar los 300 mil dólares. Además, en Las Grutas, una franja de una campo por 133 hectáreas, donde loteó y vendió varios de esos terrenos, pero generó múltiples quejas de los compradores, quienes no pueden escriturar. Ya en 2024, en una nueva declaración apareció un crédito por 17,5 millones de pesos para adquirir una casa en Mari Menuco.

En ese contexto, su aparición en el listado con un préstamo de 310 millones de pesos dentro del ranking nacional alimenta sospechas. El Banco Nación financió su nueva vivienda en un barrio privado de Cipolletti, sobre la calle San Luis. La misma propiedad que ella misma exhibía en redes sociales, con posteos que no pasaron desapercibidos: desde meterse a una pileta congelada en pleno invierno hasta celebrar una tormenta de granizo sin empatizar con los chacareros que tuvieron millonarias pérdidas con esa tormenta.

Pero además, hay otro frente que incomoda. En Las Grutas, la dirigente mantiene conflictos judiciales vinculados a desarrollos inmobiliarios vendidos y que no se terminaron. Esos expedientes incluso incluyen embargos, lo que vuelve todavía más llamativo su acceso a una línea crediticia que exige condiciones claras y perfil financiero sólido.

Por si fuera poco, el trámite del crédito también quedó bajo sospecha. Según denunció la diputada del ARI Mónica Frade, la carpeta de Villaverde fue inicialmente rechazada por una sucursal del banco y luego destrabada tras una supuesta intervención directa del presidente de la entidad, Daniel Tillard. Hasta el momento, el Banco Nación no confirmó ni desmintió esa versión.

La renuncia de Massaccesi

El escándalo de los créditos del Nación golpeo al gobierno de Javier Milei. Uno de los casos es el del rionegrino Leandro Massaccesi. El ex jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, figura con un crédito aún mayo al de Vilalverde. Al hijo del ex gobernador rionegrino, le otrogaron 440 millones de pesos.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. La ministra Sandra Pettovello le pidió la renuncia tras la difusión del listado, aplicando un criterio de "tolerancia cero" frente a situaciones que generen controversia pública. Massaccesi intentó defenderse, pero no logró sostenerse en el cargo.

Así, con un funcionario eyectado y una diputada acostumbrada a estar en el ojo de la tormenta, el foco ya no está solo en los números. Está en los privilegios. En quiénes acceden y bajo qué condiciones.