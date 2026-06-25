El diputado provincial y presidente del bloque Comunidad, Ernesto Novoa se pronunció en sus redes sociales a propósito de la aprobación en la Legislatura de Neuquén del acuerdo entre la Provincia y YPF para desarrollar y exportar hacia el mundo a través de barcos Gas Natural Licuado (GNL).

En primer expresó: “Gracias al potencial de Vaca Muerta, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo, el país tiene la oportunidad de transformar sus recursos energéticos en desarrollo, inversión y crecimiento sostenido. El GNL permitirá licuar el gas producido en Neuquén para exportarlo a distintos mercados internacionales, ampliando las posibilidades comerciales y generando nuevas fuentes de ingresos para la economía”.

En ese sentido comentó: “Este proyecto estratégico impulsará la construcción de infraestructura clave, atraerá inversiones de gran escala, fortalecerá las cadenas productivas regionales y generará miles de puestos de trabajo directos e indirectos. Además, posicionará a la Patagonia como un actor central en el mapa energético global”.

Y explicó: “El desarrollo del GNL no solo representa una oportunidad para aprovechar de manera eficiente los recursos de Vaca Muerta, sino también para impulsar el crecimiento de las comunidades, potenciar la actividad económica y consolidar a Neuquén como motor energético del país”.

“Una visión de largo plazo que conecta el potencial de nuestros recursos con el desarrollo de las próximas generaciones”, concluyó en la publicación que hizo en su cuenta de IG.





