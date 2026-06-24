La Legislatura de Neuquén tratará este martes, en la sesión ordinaria pactada para las 18, el acuerdo entre la Provincia y la empresa estatal YPF para desarrollar el Gas Natural Licuado (GNL) y exportar hacia el mundo a través de barcos el recurso proveniente de Vaca Muerta, con el objetivo de complementar la producción gasífera que ya se realiza a través de gasoductos hacia países del continente como Bolivia, Chile y Brasil.

Se trata del proyecto de ley más importante en lo que va del año y uno de los más trascendentales del último tiempo para el desarrollo económico de la región, cuyo acuerdo fue suscrito hace algunas semanas entre el gobernador Rolando Figueroa y el titular de YPF, Horacio Marín.

La iniciativa será respaldada por la mayoría de los diputados que suelen acompañar los proyectos del oficialismo y, en consecuencia, el acuerdo tendrá su correspondiente aval legislativo. Solamente votarán en contra los tres representantes de Unión por la Patria (Darío Martínez, Darío Peralta y Lorena Parrilli) y los dos del Frente de Izquierda (Andrés Blanco y Julieta Ocampo).

Además, es probable que se opongan también al convenio entre Neuquén e YPF los tres integrantes de la bancada Democracia (María Cecilia Papa, Juan Méndez y Mónica Guanque).





El acuerdo fue suscrito entre Rolando Figueroa y Horacio Marín hace tres semanas.

Las claves del acuerdo para desarrollar el Gas Natural Licuado

YPF trabaja en un proyecto que incluye un esquema de aceleración del desarrollo a mayor escala, intensidad de inversión y horizonte productivo de las concesiones no convencionales, con capacidad de generar un incremento sustancial del nivel de actividad y explotación de los recursos hidrocarburíferos provinciales, mayores volúmenes de producción, expansión de infraestructura, gasoducto de transporte y un impacto económico positivo en el mediano y largo plazo.

Se indica que el contexto de alta competencia internacional y las desventajas logísticas de la Argentina hacen necesario establecer condiciones especiales que otorguen previsibilidad y competitividad al proyecto. Se remarca también que la magnitud de las inversiones requiere garantías de estabilidad y mecanismos compatibles con estándares internacionales de financiamiento.

El convenio alcanza a las concesiones Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y el lote Las Tacanas, sobre las cuales YPF solicitó la conformación de cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos (CENCH): Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte. Según el texto del acuerdo, la Provincia ya evaluó técnicamente los proyectos y consideró que resultan adecuados para maximizar la renta hidrocarburífera y promover el desarrollo económico.

La iniciativa contempla un esquema de aceleración de inversiones y producción vinculado directamente al futuro desarrollo exportador de GNL. En ese marco, YPF deberá notificar en un plazo máximo de 24 meses la decisión final de inversión y la obtención del financiamiento internacional necesario para el proyecto.

YPF asumió un compromiso de inversión en infraestructura por 175 millones de dólares, monto que podrá ejecutarse mediante obras o aportes económicos destinados a proyectos definidos con el Ejecutivo. El acuerdo señala que esas inversiones deberán traducirse en mejoras concretas para las comunidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, fortaleciendo infraestructura, servicios y condiciones de vida.

Además, la Provincia acordó otorgar estabilidad fiscal por un plazo de hasta 30 años posteriores a la puesta en marcha de cada etapa del proyecto, siempre que mantenga su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

El proyecto de GNL tendrá capacidad para generar un incremento sustancial de la actividad económica, mayores volúmenes de producción de gas, expansión de infraestructura dedicada y la construcción de un gasoducto específico para abastecer el complejo exportador.