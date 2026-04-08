Un nuevo choque con un animal se registró en la Ruta 40, a la altura de Aunquinco. Se trata de uno de los tantos siniestros viales que han ocurrido en las últimas semanas con caballos y vacas.

Aunque en este caso se desconoce cómo fue la situación, el animal quedó abandonado en la ruta, mientras que el conductor se fugó y en el lugar no había ningún vehículo.

Cuando otras personas llegaron solo se encontraron con el caballo, con heridas y sin vida, y con restos de plástico del vehículo. Con estos elementos se supone que se trató de un choque, en el cual murió el animal.

Siguen sumándose accidentes con animales

En las últimas semanas han sido más de seis los accidentes que involucran algún animal como vacas o equinos en rutas neuquinas. Los mismos ocurren cuando el animal está cruzando o parado en la calzada y los conductores pasan sin notar su presencia.

Preocupa la cantidad de hechos ya que significa pérdida de animales y un peligro para los conductores, algunos incluso han sufrido heridas por estos siniestros.

Solicitan transitar con precaución, con las luces encendidas y prestando atención a la cartelería informativa, ya que muchas veces se indica "animales sueltos", advirtiendo para reducir la velocidad.