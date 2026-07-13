Finalmente las localidades cordilleranas comenzaron a sentir el impacto de la ocupación y el turismo, tras el gran fin de semana largo por el 9 de julio. Villa La Angostura fue una de las ciudades que más sintió el impacto positivo de este feriado puente, ya que hubo entre el 90% y 70% de reservas.

Fuentes del sector turístico indicaron al medio La Angostura Digital que el arribo de visitantes fue principalmente impulsada por promociones del 15% de descuento y vuelos desde Brasil.

A esto se suma que las nevadas han sido favorables en la zona, con buenos días de nieve e incluso otros días de sol, lo cual permite que haya más interés de parte de los turistas en visitar las localidades.

Desde turismo indicaron que la mayoría de los turistas de los últimos días en Villa La Angostura eran brasileros, pero también hubo turismo de cercanía, es decir residentes de Neuquén y alrededores.

En el caso de vecinos neuquinos, se indicó que aprovecharon el benficio del 15% de descuento por vivir en la provincia, en aquellos complejos que se plegaron a esta iniciativa.

Por el momento se está evidenciando que la mayoría de los neuquinos están elegiendo Villa La Angostura para aprovechar el Cerro Bayo, sumado al descuento de los hoteles y un gran interés del turismo brasileño que cada vez elige más la localidad.