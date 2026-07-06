Una persona debió ser hospitalizada este sábado por la tarde tras una presunta intoxicación con monóxido de carbono en una vivienda del barrio El Mallín, en Villa La Angostura. El episodio volvió a poner en foco uno de los principales riesgos del invierno, cuando el uso permanente de calefactores y otros artefactos a gas incrementa la posibilidad de este tipo de incidentes.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:15 en una casa ubicada sobre la calle Chumuy al 530. Una llamada de emergencia alertó sobre una posible fuga de gas y motivó la rápida intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios.

La persona afectada llegó por sus propios medios al hospital

Cuando los bomberos arribaron al domicilio, constataron que una de las personas involucradas ya se había trasladado por sus propios medios al Hospital Dr. Oscar Arraiz, donde recibió asistencia médica por una presunta inhalación de monóxido de carbono.

Mientras tanto, el personal trabajó dentro de la vivienda para reducir cualquier riesgo que pudiera persistir en el lugar.

Bomberos ventiló la casa y aseguró el inmueble

Durante el operativo, los efectivos realizaron tareas de ventilación del inmueble, verificaron las condiciones de seguridad y dejaron la vivienda en condiciones para evitar nuevos riesgos para sus ocupantes.

En el procedimiento también participó personal de la Comisaría 28, que colaboró con las tareas preventivas mientras se desarrollaba la intervención.

Una vez finalizado el operativo, la dotación regresó a la Central de Bomberos.

Un riesgo que aumenta durante el invierno

Desde los organismos de emergencia recuerdan que el monóxido de carbono es un gas altamente peligroso porque no tiene color, olor ni produce irritación, lo que dificulta detectarlo sin los controles adecuados.

Por ese motivo, recomiendan realizar revisiones periódicas de calefactores, calefones y demás artefactos a gas por personal matriculado, además de mantener una ventilación permanente en los ambientes, incluso durante los días de temperaturas más bajas. Estas medidas son fundamentales para reducir el riesgo de intoxicaciones dentro de las viviendas durante la temporada invernal.