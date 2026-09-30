Una tragedia sacudió a El Chaltén. Una turista francesa de 29 años murió después de quedar atrapada por una avalancha mientras realizaba esquí de travesía en el Cerro Crestón, una montaña de unos 3.100 metros de altura ubicada al norte de la localidad santacruceña. Su pareja, que también fue alcanzado por el desprendimiento, logró sobrevivir y fue evacuado del lugar.

La víctima fue identificada como Juliette Agathe Elena Wuillmann, una apasionada por el esquí que se desempeñaba como instructora y compartía en redes sociales sus experiencias en distintas montañas. Junto a su pareja, Pierre Gabriel Mehdi, de 30 años, había llegado a la Patagonia para recorrer diferentes destinos de montaña a bordo de una camioneta adaptada para viajar.

El momento de mayor desesperación llegó cuando ambos fueron alcanzados por el desprendimiento de nieve. Según informó el gobierno de Santa Cruz, la avalancha se habría producido por un corte de placa del manto níveo y los dos fueron arrastrados aproximadamente 400 metros montaña abajo. La alerta se activó a las 12:45, cuando uno de los guías que acompañaba al grupo encendió una baliza de ayuda.

La situación fue dramática. Un grupo de esquiadores que estaba en la zona llegó primero hasta el lugar y comenzó a buscar a la pareja bajo la nieve. Juliette fue encontrada a un metro y medio de profundidad y sin signos vitales. Los rescatistas realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, guiados por radio por una médica que se encontraba en el puesto de salud, pero no pudieron salvarla.

Su pareja, en cambio, fue encontrado consciente y sin lesiones graves evidentes. Los propios guías decidieron comenzar el descenso junto a él para acelerar la evacuación, mientras los equipos oficiales avanzaban hacia el sector. En el operativo participaron personal de Parques Nacionales, Gendarmería, Defensa Civil, Consejo Agrario Provincial y equipos de salud.

El rescate se realizó en una zona de muy difícil acceso, cercana al glaciar Huemul y a unos 35 kilómetros de El Chaltén. Los equipos debieron llegar hasta el área de Lago del Desierto y continuar durante horas a pie por un terreno de fuertes pendientes. El operativo terminó cerca de las 19:28, cuando el cuerpo de la joven fue trasladado hacia El Chaltén. En sus últimas publicaciones, Juliette había mostrado su recorrido por la Patagonia y su pasión por la montaña, sin imaginar que una de sus travesías terminaría de la peor manera.