Para cerrar el año a otro ritmo, Malena Guinzburg armó las valijas y se fue directo a El Chaltén. Esta vez, el plan fue tan simple como perfecto: pocos días, naturaleza al máximo y compañía ideal, ya que viajó junto a su novio, Adrián, con quien decidió tomarse una pausa de la rutina.

Desde sus redes sociales, la actriz y conductora mostró un anticipo de lo que está viviendo. Publicó un álbum con diferentes momentos del viaje: caminatas al borde de la montaña, rutas interminables, miradores con vistas abiertas y esas fotos de pareja que transmiten relax absoluto. El paisaje hace el resto: cielo diáfano, picos nevados y la inmensidad típica de la Patagonia.

El Chaltén es, para muchos, sinónimo de aventura. Y Malena lo aprovechó al máximo. Recorrió senderos clásicos, se animó a trayectos más largos y registró cada tramo con un ojo muy fotográfico. Sin multitudes alrededor, la experiencia se volvió todavía más especial: aire puro, silencio y esa sensación de que el tiempo se desacelera.

En varias de las imágenes se la ve disfrutando del camino tanto como del destino. Paradas para contemplar el horizonte, risas en medio de la nada y paisajes que parecen postales. Lejos del ruido urbano, el viaje se transformó en un espacio de descanso, conexión y energía nueva para encarar lo que viene.

Este plan en pareja se suma a otros viajes que hicieron durante el último tiempo. Meses atrás, habían recorrido distintas ciudades de Europa en pleno invierno. Ahora, la brújula marcó rumbo al sur argentino, con un clima totalmente distinto pero el mismo objetivo: compartir momentos y sumar recuerdos.

Las publicaciones recibieron cientos de comentarios de seguidores que celebraron la elección del destino y destacaron la belleza de las fotos. No faltaron los mensajes recomendando excursiones, restaurantes y rincones poco conocidos para seguir explorando.

Por lo pronto, Malena Guinzburg continúa disfrutando de sus días en El Chaltén, combinando humor, naturaleza y amor. Y si algo queda claro en cada imagen, es que no hacía falta mucho más: un buen paisaje, una gran compañía y el placer de sentirse, por un rato, completamente desconectada.