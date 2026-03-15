El Gobierno de Neuquén continúa con su plan de infraestructura en materia de seguridad y avanza con la ampliación de la Unidad de Detención N.º 11, ubicada en Centenario, donde se construye un segundo pabellón de máxima seguridad. La obra forma parte de la segunda etapa del nuevo edificio penitenciario y ya registra un 52% de avance, con una inversión provincial de $8.184 millones. Según las previsiones oficiales, el nuevo módulo podría inaugurarse en septiembre de este año.

La ministra de Infraestructura de Neuquén, Tanya Bertoldi, recorrió el lugar junto al coordinador general del ministerio, Gonzalo Peralta, para supervisar el progreso de los trabajos. Durante la visita, la funcionaria recordó que el primer módulo de máxima seguridad fue inaugurado en diciembre y destacó el avance de la nueva etapa. “Hace unos meses estábamos inaugurando el primer módulo y hoy vemos cómo el segundo supera el 50% de ejecución”, señaló.

Bertoldi explicó además que la ampliación forma parte de un plan integral para fortalecer la infraestructura vinculada a la seguridad en la provincia.

El nuevo pabellón se integrará al sector de máxima seguridad existente, lo que implicará también la ampliación de las murallas y cercos perimetrales del establecimiento. Además, el proyecto contempla la extensión del anillo de circulación interno, que será utilizado para el movimiento de vehículos destinados al traslado de detenidos, visitas y servicios, incorporando el nuevo módulo al funcionamiento general del complejo penitenciario.

El edificio tendrá capacidad para alojar a 27 detenidos y contará con 12 celdas equipadas con sanitarios, una celda de aislamiento, un salón de día con cocina y un sistema de vigilancia permanente. También incluirá sector de visitas con acceso independiente y patio, sala de monitoreo, equipos de ventilación y extracción de aire, sala de racks y sala de máquinas.

En materia de seguridad, todo el predio estará protegido por dos murallas paralelas y cercos de cinco metros de altura, reforzando las condiciones de control y resguardo del establecimiento penitenciario.