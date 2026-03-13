La historia de Diana, una tortuga boba de 20 años (así se las llama por ser muy confiadas y dormirse flotando en la superficie del mar donde son presa fácil de los pescadores) sumó un capítulo increíble.

En junio del año pasado fue rescatada en Ceuta, una ciudad ubicada en la costa norte de África. Tras ser liberada, salió por el estrecho de Gibraltar, cruzó el Atlántico y después de recorrer 6.400 kilómetros, llegó hasta el Caribe, a las costas de Surinam y Trinidad Tobago.

Antes de iniciar el viaje, pasó el verano en Alborán, en el Mediterráneo, donde se le colocó un GPS que permite rastrear su actividad dentro del proyecto Alma del Instituto oceanográfico de España (IEO-CSIC) que busca conservar a las tortugas marinas y estudiar los efectos que el cambio climático pueda tener sobre ellas.

Diana regresó a España a la playa de Dénia en Alicant para su tercera puesta de huevos de la temporada.

Diana fue liberada el año pasado luego de estar un mes en un centro de rehabilitación recuperándose de la red de pesca (almadraba) que la tuvo atrapada. La tortuga flotaba, no se hundía, algo andaba mal. Sin embargo luego de 3 meses y ya recuperada, el veterinario dio el visto bueno para su liberación.

El 18 de septiembre 2025 partió de España. En principio llegó a Brasil, luego de 4 meses de travesía ,donde no pudo ingresar. Siguió viaje por el Atlántico hasta llegar a destino y allí salió del mar para poner sus huevos, algo que las tortugas marinas solo hacen en estos casos.

Diana regresó a España a la playa de Dénia en Alicante, seguida por investigadores del Instituto Español de Oceanografía, para su tercera puesta de huevos de la temporada.

Las tortugas bobas realizan grandes migraciones, conectando continentes. Nacen en playas a veces del Caribe otras del Mediterráneo, crecen en el Atlántico abierto y regresan a zonas de alimentación, muchas veces haciendo largos viajes, como el de Diana.



