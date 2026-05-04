El secretario de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de las obras pluviales, cloacales y de asfalto que se llevan a cabo en el barrio Los Polvorines de la Capital.

Obras pluviales

Sobre este tema Nicola expresó: “Es un sector completo que está en un bajo, la superficie de la calle está por debajo del nivel del arroyo Durán. El agua no tenía forma de descargar en el río, por eso hubo que hacer un trabajo para instalar cañerías pluviales enterradas con cámaras que van sobre el cordón cuneta; así pudimos conducir todo el agua hacia un pozo de bombeo que está al lado del arroyo y logramos sacar el agua por impulsión, así resolvimos la cuestión pluvial”.

Obras cloacales

En relación a esto, el funcionario manifestó que “no había red cloacal y estamos terminando de ejecutarla. Esta semana empezamos a colocar los primeros metros de carpeta asfáltica, en total son 22 cuadras que abarcan toda la obra, estamos en la parte final del proceso”.

Costo de las obras

Alejandro Nicola destacó que “la inversión fue de $2.700 millones y en 60 días debería estar concluida la obra.