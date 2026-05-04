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ENTREVISTA EN AM550

Avanzan obras pluviales, cloacales y de asfalto en el barrio Los Polvorines de Neuquén: cuándo estará todo terminado

Así lo afirmó el secretario de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad, Alejandro Nicola. Se refirió a las obras que se llevan a cabo en la zona para solucionar las inundaciones.
 

Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Lunes, 04 de mayo de 2026 a las 13:28
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El secretario de Coordinación e Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de las obras pluviales, cloacales y de asfalto que se llevan a cabo en el barrio Los Polvorines de la Capital.

Obras pluviales

Sobre este tema Nicola expresó: “Es un sector completo que está en un bajo, la superficie de la calle está por debajo del nivel del arroyo Durán. El agua no tenía forma de descargar en el río, por eso hubo que hacer un trabajo para instalar cañerías pluviales enterradas con cámaras que van sobre el cordón cuneta; así pudimos conducir todo el agua hacia un pozo de bombeo que está al lado del arroyo y logramos sacar el agua por impulsión, así resolvimos la cuestión pluvial”.

Obras cloacales

En relación a esto, el funcionario manifestó que “no había red cloacal y estamos terminando de ejecutarla. Esta semana empezamos a colocar los primeros metros de carpeta asfáltica, en total son 22 cuadras que abarcan toda la obra, estamos en la parte final del proceso”.

Costo de las obras 

Alejandro Nicola destacó que “la inversión fue de $2.700 millones y en 60 días debería estar concluida la obra.

“Estamos con el plan 3.000 cuadras de asfalto en toda la ciudad, avanzando en distintos sectores. Estamos en proceso de pavimentar numerosas calles, hay muchos frentes de trabajo”, cerró.

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