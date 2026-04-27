Avanza el plan maestro del Instituto Vaca Muerta con el tercer edificio: privados y públicos al servicio de Neuquén

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido anunció el llamado a licitación pública 07/2026 para la construcción del tercer edificio del Polo Científico Tecnológico, en un contexto marcado por el desarrollo energético gracias al crecimiento de la producción de Vaca Muerta.

Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura, explicó en el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 que “el tercer edificio completa el proyecto que lanzamos con Mariano Gaido, hubo un primero que construyeron empresas privadas porque fue algo que buscaba la articulación con lo público, nosotros desarrollamos infraestructura con una inversión de US$30 millones, la idea es que eso se potencie”.

Con el Instituto Vaca Muerta ya en funcionamiento, el 27 de mayo será la apertura de sobres para adjudicar la construcción del tercer edificio emplazado en el Polo Tecnológico.

“Hay un acuerdo para avanzar con laboratorios y espacios destinados a biomedicina y otras participaciones previstas para sectores de estudio, integramos el complejo que está interconectado, hay una planta baja y tres niveles, esto es fundamental para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación”, expresó Nicola.

Por otro lado, el funcionario expresó: “Es un espacio que potencia la posibilidad de que surjan nuevas empresas a partir de tener disponibles espacios físicos. Se plantea la posibilidad de que un proyecto se transforme en una empresa generando actividad económica”.

En otro sentido, Nicola dijo que “la idea es que haya una sola oficina municipal, todo tiene que ser funcionamiento impulsado por los privados”.

Finalmente, manifestó que la inversión total será de $7.200 millones y la idea es que, para finales de junio, ya esté adjudicada la obra a la empresa que realice la mejor oferta en la licitación.

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