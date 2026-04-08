Avenida Mosconi: Mariano Gaido aseguró que en los próximos días comenzará el asfaltado

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido recorrió esta mañana la Avenida Mosconi para ver los avances sobre la obra que transformará a la capital de la Provincia. Valoró el trabajo de las empresas junto con los trabajadores y dijo que “se avanza más rápido de lo que pensamos, con fondos propios y sin endeudamiento”.



“Lo que se ve que está pasando en la ciudad genera orgullo, es una avenida que viene a transformar y generará servicios para evitar catástrofes pluviales, pueden ver el trabajo de las empresas neuquinas, de los trabajadores, de más de 60 equipos que vienen transformando esto. Es sorprendente el avance, acá se trabaja las 24 horas del día. Se utilizan fondos propios y sin endeudamiento y la idea es brindar herramientas para que se tengan los pluviales necesarios para cuando vengan las lluvias”, explicó el intendente en primer lugar en una rueda de prensa con diversos medios.



Sobre la misma línea agregó que “está preparada la obra para comenzar en los próximos días el asfaltado, se ve todo lo que está planificado en el Plan Orgullo Neuquino. En este lugar se evaluaba dinamitar la ruta para resolver la evacuación de agua ante una inundación, hoy demostramos planificación. Esta obra viene a dar una jerarquía a la ciudad, hoy estamos trabajando en lo que necesitaba la ciudad”.

La obra se extiende a lo largo de 2400 metros, desde Gatica hasta Linares. Incluye calzadas principales, colectoras, un bulevar central de cuatro metros y la incorporación de infraestructura para servicios.

Actualmente se trabaja en la conformación de la subrasante y la base, que define los niveles finales antes del asfalto. Sobre esa estructura se colocarán tres capas: dos de base negra y una carpeta final.

Acceso Norte de Neuquén

El jefe comunal también se refirió a las obras que se están realizando para mejorar los ingresos a la ciudad.



“Hay dos nuevas obras muy avanzadas que tienen que ver con los accesos, el caso del Acceso Norte por ejemplo. En Neuquén-Cipolletti se está trabajando permanentemente, en dos meses concluirá el primer tramo de la obra para que haya una fluidez de tránsito”, manifestó.



Otras obras en la capital provincial

Por otro lado, Mariano Gaido ponderó “las 3.000 cuadras de asfalto en distintos barrios de la localidad”. Dijo también que la Avenida Crouzelles está al 85% de avance.



Y resumió que “tenemos un plan integral de cuidado y prevención, bajaron notablemente los accidentes de tránsito, lo importante es la decisión de incorporar las fotomultas, que son también cámaras de seguridad. En Neuquén hay que cumplir las normas de tránsito, ayudamos así a tener una ciudad segura donde se monitoree permanentemente”.



Tasa Vial

Finalmente, Mariano Gaido pidió que el Gobierno nacional elimine el tributo que es del 28 al 30% del combustible ya que “no tiene contraprestación para el Municipio, no nos parece justo que se subsidie el transporte en el AMBA”.



“Estamos trabajando en la base, que define el nivel final antes del asfalto. En este tramo entre Don Bosco y Chaneton”

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, explicó: “Estamos trabajando en la base, que define el nivel final antes del asfalto. En este tramo entre Don Bosco y Chaneton, en pocos días quedará listo para avanzar con la imprimación”.

En ese sector, de casi 500 metros, ya se alcanzó el nivel requerido. En total, hay unos 800 metros en condiciones de iniciar la pavimentación en breve.

La obra implicó un importante movimiento de suelo. Se retiraron más de 2200 camiones de material, además del desmontaje de luminarias, semáforos, defensas viales y la reubicación de especies forestales.

“Ahora comienzan a colocarse los pluviales, con dos conductos principales que recorren toda la traza”, detalló Nicola.