El bailarín Emmanuel "Rulo" Hernández, oriundo de Cutral Co, representó a Neuquén en el Festival Internacional Arcobaleno, realizado durante junio en la ciudad italiana de Ascoli Piceno, uno de los encuentros de danzas folklóricas más importantes de Europa.

Invitado especialmente para participar del evento, Hernández compartió la música y el malambo argentino con artistas y espectadores de distintos países, en un espacio dedicado al intercambio cultural y a la difusión de las tradiciones de cada pueblo.

"Siempre que he tenido la posibilidad de viajar para representar a Neuquén fuera del país siento un gran orgullo, como así también la responsabilidad de hacerlo con honestidad y respeto. Poder llevar la música y el malambo, que son dos expresiones que me acompañaron durante toda mi vida, a un festival tan importante es un orgullo enorme", expresó el artista.

Durante seis jornadas, el Festival Arcobaleno reunió a delegaciones internacionales con espectáculos y actividades destinadas a promover el conocimiento de las distintas expresiones culturales. Hernández destacó especialmente el interés que encontró por la cultura argentina. "Es un festival que reúne a personas de toda Europa con el fin de que conozcan el universo cultural de Argentina, y me llenó de satisfacción ver el amor y el respeto que tienen por nuestro país", señaló.

El bailarín también valoró el acompañamiento recibido por parte del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de la provincia, que hizo posible su participación en el encuentro internacional. "Contar con el respaldo del ministerio fue fundamental para poder participar del festival, sobre todo en un momento en el que muchas veces se desvaloriza el trabajo de los artistas, que en definitiva son quienes ayudan a mostrar quiénes somos y de dónde venimos", afirmó.

De regreso en Neuquén, Hernández aseguró que la experiencia fortaleció su compromiso con la danza y con la difusión de la identidad cultural de la provincia. "Volví a Neuquén con mucha confianza y con ganas de seguir creciendo artísticamente", sostuvo.

Además, dejó un mensaje para quienes desean iniciarse en el mundo de la danza y las expresiones culturales. "Para las futuras generaciones que quieran transitar este mundo, es muy importante saber que no hay un solo camino y que los sueños pueden alcanzarse cuando seguimos a nuestro corazón", expresó.

La participación de Emmanuel "Rulo" Hernández en el Festival Internacional Arcobaleno forma parte de las acciones impulsadas para acompañar el desarrollo de artistas neuquinos y proyectar la cultura provincial en escenarios nacionales e internacionales.