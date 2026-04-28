La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados neuquina trató un proyecto de resolución de los diputados kirchneristas Darío Peralta y Darío Martínez (UxP), que propone la colocación de baldosas conmemorativas, en homenaje a personas desaparecidas o asesinadas durante la última dictadura militar, en distintos puntos de la provincia, extendiendo así una práctica que ya fue concretada en la ciudad de Neuquén.

Pero, la iniciativa, que había obtenido despacho previamente en la comisión de Derechos Humanos, Peticiones, Poderes y Reglamento (G), no alcanzó el mínimo necesario para obtener dictamen, por lo que seguirá ahí, en comisión, sin llegar por ahora al recinto: una especie de sorpresa, o tal vez, recordatorio de que el análisis ideológico sobre cuestiones del pasado ya no tiene una sola mirada.

Los siete votos positivos fueron aportados por los bloques Comunidad, UxP, Juntos, MPN y FIT-U, mientras que los dos votos negativos fueron de los bloques Fuerza Libertaria y PRO-NCN.

“Lo que estamos pretendiendo es que se haga en la provincia lo mismo que se está haciendo acá en la ciudad de Neuquén, que es colocar una baldosa en memoria de los desaparecidos de la dictadura”, argumentó el diputado Darío Peralta.

Pero el tema recibió objeciones. Por ejemplo: La redacción original planteaba que la colocación debe realizarse frente al último lugar de residencia de la persona desaparecida y/o asesinada en la última dictadura; el legislador Marcelo Bermúdez (PRO-NCN) se permitió reflexionar sobre lo que ocurriría si un frentista no autorizara tal intervención sobre “su vereda”.

Los impulsores de la recordación a nivel vereda aceptaron modificar la redacción, e incorporar opciones de emplazamiento. Así, se resolvió incorporar como posibles lugares el domicilio, el colegio donde estudió la persona homenajeada, su lugar de trabajo, el sitio donde fue vista por última vez, o donde fue secuestrada.

Igualmente, más allá de estas modificaciones, el proyecto, al no obtener el mínimo de votos necesarios para emitir despacho, se mantendrá en comisión, y hay dudas de que llegue a ser tratado en el recinto, en sesión ordinaria.