El Banco Provincia del Neuquén puso $60 millones para la prevención y el combate contra el fuego

El Banco Provincia del Neuquén (BPN) realizó un aporte económico de $60 millones a la Fundación para la Conservación de Tierras Patagónicas, destinado a fortalecer las acciones de prevención y combate de incendios forestales y rurales en la región. La iniciativa fue gestionada a través del Área de Sustentabilidad de la entidad bancaria.

El aporte tiene como objetivo acompañar el trabajo que la Fundación desarrolla como parte del Programa Manejo del Fuego, dependiente de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades institucionales vinculadas a la prevención, el control y la respuesta frente a incendios forestales y rurales.

La Fundación para la Conservación de Tierras Patagónicas mantiene una articulación sostenida con el Estado, desempeñando una labor de significativa relevancia en el cuidado del ambiente y la protección de los ecosistemas, a través de la capacitación y formación de brigadas especializadas que operan en distintos puntos de la Patagonia.

Con esta acción, BPN reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la preservación ambiental y el acompañamiento a iniciativas que contribuyen a la gestión integral del riesgo en la Provincia y la región patagónica.

Sobre la Fundación

La Fundación para la Conservación de Tierras Patagónicas trabaja en el cuidado y la protección del bosque andino patagónico, promoviendo la detección temprana de incendios forestales, el apoyo al combate durante las emergencias y la rehabilitación de los ecosistemas afectados una vez superada la contingencia.

En 2022, la Fundación conformó su Equipo de Prevención y Apoyo Logístico en Incendios Forestales, integrado por jóvenes de las comunidades mapuches Curruhuinca, Cayún y Vera, quienes fueron capacitados y becados para formarse como agentes de prevención y combate de incendios forestales. La formación teórico-práctica incluyó contenidos en mecánica, tecnología, computación, conservación ambiental, pastoreo regenerativo y rehabilitación de bosques, culminando con la certificación oficial como combatientes de incendios forestales y su incorporación al equipo operativo.

El equipo cuenta con un vehículo equipado con herramientas forestales y un tanque de 600 litros con sistema de ataque rápido, y presta servicios a una red de estancias, lodges y comunidades mapuches de la zona. Entre sus tareas se destacan el patrullaje para la detección temprana de incendios, la respuesta rápida ante focos ígneos, acciones de prevención mediante silvicultura, el mapeo de zonas de riesgo, el relevamiento de fuentes de agua y el apoyo logístico a las instituciones responsables del combate de incendios.

Asimismo, desde comienzos de 2023 la Fundación avanza en el acondicionamiento de su Base de Operaciones y Monitoreo de Incendios, ubicada en un predio de aproximadamente 8.000 metros cuadrados sobre la Ruta 237, a la altura del aeropuerto Chapelco. El proyecto contempla además la creación de un Centro de Estudios y Capacitación, orientado a la formación ambiental, el uso de tecnologías aplicadas y el desarrollo profesional de miembros de la Fundación y de la comunidad en general.



