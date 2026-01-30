La Secretaría de Emergencias y Gestión de Riegos de Neuquén recomendó a la población que extreme los cuidados por la alerta naranja que rige en la zona oeste de la provincia, para este viernes por la tarde. Ante la probabilidad de tormentas convectivas, con grandes precipitaciones, granizo y tormentas eléctricas, solicitaron la suspensión de actividades al aire libre, en campings y eventos, principalmente en proximidades de los espejos de agua y zonas húmedas, y evitar los viajes entre el centro y norte de la provincia -salvo urgencias-, durante esta tarde y noche.

Al respecto, la secretaria de Emergencias y Gestión de Riegos, Luciana Ortiz Luna, advirtió que “es muy importante que todos los que nos están escuchando sepan que pueden darse tormentas convectivas, con gravedad. Una alerta naranja indica riesgo y daño directo sobre la población”.

Detalló que desde el área “ya hemos trabajado con los delegados regionales, con los municipios y la recomendación hoy es la suspensión absoluta de toda actividad al aire libre, fundamentalmente si está cerca de un espacio de agua o cerca de un espacio que esté húmedo por la posibilidad que estos rayos afecten directamente a la población”, y enfatizó que “camping, deportes al aire libre, situaciones que tenga que ver con concurrencia masiva, suspendidas durante la tarde y noche de hoy”.

También se refirió a una fiesta electrónica que iniciaría este viernes en San Martín de los Andes y anunció que “vamos a indicar la suspensión de una fiesta electrónica que hay en el sur de la provincia, por el altísimo riesgo de descarga eléctrica sobre la gente que iba a concurrir sobre esto. La recomendación y la indicación desde la secretaría de Emergencias, es la suspensión de la fiesta electrónica”.

Respecto a la circulación vehicular recomendó “no circular fundamentalmente desde el centro al norte de la provincia desde hoy a la tarde hasta la noche, salvo situaciones de emergencia. Nuestra vialidad provincial está trabajando en algunas rutas que quedaron afectadas por las tormentas, que tienen esta característica: vemos el cielo sin nada y de repente, en pocos minutos, se forma esa tormenta y descarga. Descarga agua, descarga granizo, descarga rayos, con probabilidad de incendios”.

Por su parte el director provincial de Defensa Civil de Neuquén, Carlos Cruz, explicó que junto a la secretaría, la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), “venimos haciendo una evaluación metódica y en tiempo real de todas las condiciones que se están presentando en la provincia desde el día de ayer, principalmente con precipitaciones variadas, tanto en la caída de granizo, lluvias que nos han afectado ciertas localidades del norte como Andacollo, El Huecú y actualmente estamos teniendo precipitaciones bastantes intensas”.

Describió que existe un despliegue coordinado “desde la secretaría a través de las áreas intervinientes de Protección Civil, locales como provincial, desde SIEN, seguridad vial y, principalmente, manejo al fuego, porque las tormentas pueden traer desenlaces forestales producto de la actividad eléctrica. Estamos llevando una coordinación operativa tanto en rutas nacionales y provinciales, desde el sur, corredor centro y norte”.

Por último, recomendó “tomar los máximos recaudos en cuanto a la transitabilidad, principalmente porque podemos tener algunas afectaciones en cañadones, arroyos, ríos y es por esto que estamos realizando monitoreo intensivo a través de un trabajo interinstitucional”.

Respecto al alerta climática, el meteorólogo de la AIC, Fernando Frassetto, describió que se trata de un “sistema de aire muy cálido e inestable que está dando tormentas, algunas localmente intensas, ya hace varios días. Hoy se ha intensificado sobre todo el borde cordillerano, especialmente de Neuquén, Chile también va a alcanzar el oeste de Río Negro y parte de Chubut, Cuyo también, y se están desarrollando tormentas de variada intensidad”.

Explicó que las tormentas convectivas presentan una “actividad eléctrica que es importante, estábamos analizando granizo de variada intensidad, también chaparrones, activando cañadones, y en otros lugares por enjambre de tormentas secas están ocurriendo incendios”.

Anticipó a partir de la próxima semana se espera un frente frío en la cordillera “tal vez el más importante hasta ahora de verano, pero mientras tanto tenemos todo este aire subtropical que recostado sobre cordillera”. Concluyó en que “hay que estar atento a todo ese tipo de actividades, sobre todo en centros urbanos, actividades petroleras y demás”.