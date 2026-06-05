Mientras avanzan las obras sobre la avenida Mosconi, la Municipalidad de Neuquén decidió ampliar los beneficios fiscales para los comercios que trabajan sobre la traza intervenida. La nueva ordenanza, aprobada por el Concejo Deliberante e impulsada por el intendente Mariano Gaido, extiende las exenciones y rebajas en la licencia comercial para alcanzar ahora al 90% de los frentistas de la Gran Avenida.

La medida aparece en un momento complejo para la actividad comercial. La caída del consumo y la baja en las ventas ya venían golpeando al sector, pero en esa zona además se sumó el impacto directo de una de las obras viales más grandes que ejecuta la ciudad.

“El impacto que tiene la obra de la avenida Mosconi se suma a la situación económica nacional”, explicó el secretario de Finanzas y Protección Ciudadana de la Municipalidad, Fernando Schpoliansky, durante una entrevista en el programa "La mañana es de la Primera", que se emite por la AM550.

Qué cambia con los nuevos beneficios

Hasta ahora, los comercios con ingresos anuales de hasta 2.000 millones de pesos tenían una exención total del 100% en la tasa de licencia comercial. Con la nueva ampliación, también ingresan al esquema locales con facturaciones más altas.

Los comercios que facturen entre 2.000 y 3.000 millones de pesos tendrán una rebaja del 35%; aquellos que se ubiquen entre 3.000 y 6.000 millones accederán a un descuento del 20%; mientras que los que declaren entre 6.000 y 10.000 millones obtendrán una reducción del 15%.

Además, los contribuyentes con ingresos de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos también quedarán incluidos con una quita del 10%.

Según informaron desde el municipio, los descuentos se aplicarán automáticamente en las boletas del segundo semestre, sin necesidad de hacer trámites adicionales.

El municipio ya analiza extender el alivio a otros sectores

La primera etapa del beneficio alcanza a los frentistas comprendidos entre el puente carretero y calle Gatica, donde se desarrolla actualmente la obra. Sin embargo, desde la Municipalidad ya adelantaron que el esquema continuará cuando los trabajos avancen hacia el oeste de Neuquén.

“Luego, cuando continúe la obra más allá de Gatica hacia el oeste de la ciudad de Neuquén, se va a iniciar el alivio fiscal”, aseguró Schpoliansky.

El funcionario también señaló que el municipio sigue monitoreando la situación de comercios cercanos a la traza principal que, aunque no están directamente sobre la obra, también sienten el impacto en el movimiento diario.

“En la medida que se necesite un alivio fiscal, allí va a estar el Estado municipal”, sostuvo.

La apuesta a sostener la actividad mientras avanza la obra

Además de los descuentos impositivos, la Municipalidad mantiene un sistema de seguimiento permanente con comerciantes de la zona. Funcionarios municipales tienen asignadas distintas cuadras para relevar problemas diarios vinculados a accesos, estacionamiento y circulación.

En paralelo, el Ejecutivo continúa aplicando otros programas de incentivo económico, como Habilitá Gratis, que exime del pago de tasas y licencia comercial durante el primer año a nuevos locales que abren en la ciudad.

“Se dieron de alta más de 1000 comercios, y la baja fue de 300. El saldo es positivo”, afirmó Schpoliansky.

Desde el municipio sostienen que las medidas buscan amortiguar el impacto de la obra mientras se ejecuta la transformación vial de uno de los accesos más transitados de Neuquén, una intervención que modificará por completo la conectividad de ese sector de la capital.

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