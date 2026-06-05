Aprobaron una medida clave para los comercios cercanos a la Avenida Mosconi

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó una ampliación de los beneficios fiscales destinados a los comercios ubicados en sectores cercanos a la Avenida Mosconi. La decisión busca acompañar a los contribuyentes mientras continúan las obras que se ejecutan sobre uno de los accesos más importantes de la capital provincial. La iniciativa fue tratada y aprobada sobre tablas durante la sesión de este jueves.

La medida extiende la vigencia de una ordenanza sancionada previamente que había establecido distintas herramientas de alivio tributario para los negocios afectados por los trabajos. Con esta modificación, los beneficios continuarán vigentes durante todo el período de ejecución de la obra.

El Concejo Deliberante amplió la asistencia para los comerciantes

La normativa tiene como finalidad disminuir el impacto económico que generan las intervenciones urbanas sobre la actividad comercial. Además, busca sostener las fuentes laborales y garantizar condiciones de equidad para quienes desarrollan sus actividades en una zona atravesada por importantes cambios en la circulación vehicular y peatonal.

Los concejales consideraron que la continuidad de las obras requiere mantener mecanismos de acompañamiento para los comerciantes. Por ese motivo, resolvieron extender las medidas hasta la finalización de los trabajos.

Entre los beneficios se incluyen herramientas tributarias e impositivas orientadas a aliviar la carga económica de los contribuyentes alcanzados por la ordenanza.

Las obras continúan y modifican la dinámica de la zona

La Avenida Mosconi concentra una parte importante del tránsito de Neuquén y conecta distintos sectores de la ciudad. Los trabajos en marcha forman parte de un plan de infraestructura que apunta a mejorar la circulación y la conectividad urbana.

Mientras avanzan las tareas, muchos locales deben adaptarse a cambios en accesos, estacionamiento y movimiento de clientes. En ese contexto, la ampliación de los beneficios fiscales busca brindar previsibilidad a comerciantes y emprendedores hasta la conclusión de la obra.

Con la aprobación de esta modificación, los alivios tributarios seguirán vigentes desde el inicio hasta la finalización de los trabajos sobre la Avenida Mosconi, acompañando al sector comercial durante todo el proceso de transformación del corredor.