Boom en el Centro Termal Neuquén: las prestaciones crecieron un 47% en junio

El Centro Termal Neuquén continúa consolidándose como un espacio de referencia para el cuidado integral de la salud y el bienestar. Durante el mes de junio de 2026 se realizaron 1.031 prestaciones, lo que representa un incremento del 47% respecto de mayo, cuando se habían registrado 700 servicios.

En este sentido, la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos naturales, Leticia Esteves, expresó: “El crecimiento que está registrando el Centro Termal Neuquén demuestra que las políticas públicas sostenidas generan resultados concretos. Estamos poniendo en valor un recurso natural único para ofrecer más servicios, promover el turismo de bienestar y ampliar el acceso de neuquinos y visitantes a tratamientos que mejoran su calidad de vida. Nuestro desafío es seguir fortaleciendo esta propuesta para consolidar a la provincia como un referente nacional en turismo termal y salud".

Por su parte, el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos, afirmó que la puesta en valor del Centro Termal Neuquén "es una decisión estratégica del Gobierno para acercar a los neuquinos los beneficios del recurso hidrotermal de Copahue, reconocido como uno de los más importantes del mundo". Además, destacó que el objetivo es "ampliar el acceso a tratamientos vinculados al bienestar, la prevención y la salud, poniendo en valor un patrimonio natural único de la provincia".

Del total de prestaciones realizadas, el 45% correspondió a tratamientos de salud con 462 prestaciones; el 44% a servicios de antiestrés y relax que significaron 459 prestaciones; mientras que el 11% a belleza y estética con 110 prestaciones. Esto refleja un equilibrio entre la demanda de tratamientos terapéuticos y propuestas orientadas al bienestar.

En el segmento Antiestrés y Relax, los tratamientos más elegidos fueron el masaje total y el masaje local, que en conjunto concentraron el 93% de las prestaciones de esta categoría. Además, durante junio se observó un crecimiento en la demanda de los servicios de Spa Ejecutivo y Spa Premium.

En Belleza y Estética, las prestaciones más solicitadas fueron la máscara facial, el modelado corporal y la belleza facial integral, que representaron más del 60% de los servicios del segmento.

Por su parte, en el área de Salud, el tratamiento de fango local fue el más demandado, concentrando el 80% de las prestaciones, seguido por las consultas médicas que representaron el 15%. Durante el período no se registraron prestaciones de kinesiología, nebulizaciones ni máscara para nebulizaciones.

El análisis comparativo entre mayo y junio muestra que el mayor crecimiento se produjo en el segmento Antiestrés y Relax, que pasó de 266 a 459 prestaciones, mientras que el área de Salud también experimentó un importante incremento, de 305 a 462 prestaciones. En contraste, Belleza y Estética registró una leve disminución, pasando de 129 a 110 prestaciones.

Estos resultados reflejan una mayor demanda de los servicios que ofrece el Centro Termal Neuquén y reafirman el interés de la comunidad por acceder a tratamientos orientados, tanto al bienestar como al cuidado de la salud.





