Esta mañana se inauguró en Neuquén capital el nuevo centro termal gestionado por el Ente Provincial de Termas. Se trata de una obra clave que permitirá que ahorren tiempo los pacientes que quieran acceder a sus propiedades y que no puedan acercarse con facilidad a Copahue.

En declaraciones que brindó a los medios, el gobernador Rolando Figueroa manifestó que “hace tiempo que queríamos lograr la inauguración de este centro especial de atención. Vale aclarar que es un centro de toda la Provincia, queremos que puedan estar presentes propiedades de otras termas”.

En ese sentido continuó: “Es una oportunidad para todos los vecinos, estamos pavimentando el camino hacia Salto del Agrio y también hasta Copahue”.

“Es un día de alegría por la atención que viene a buscar el visitante. Neuquén provee servicios e incentiva el turismo”, cerró Figueroa.

Por su parte Matías Ramos, presidente del Ente Provincial de Termas, comentó: “Es un hecho muy importante no solo para Neuquén, sino para la Confluencia. Tener un pedacito de Copahue en Capital es fundamental, tendremos nuevos recursos y propiedades que sanen”.

Leticia Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, manifestó que “estamos contentos con la inauguración de este centro termal que nos acerca las termas a Capital y ahorrará tiempo a los pacientes que se atienden en el lugar”.

Qué dijo Marisa Nieto, directora de Proyectos Termales



La funcionaria habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 y dijo que “ayer ultimamos todos los detalles así que está todo listo para ponerlo en marcha”.

Con respecto a los servicios que ofrecerá el centro termal, Nieto comentó que “habrá fangoterapia, masoterapia, nebulizaciones, estética, tratamientos capilares con fango, habrá consultas médicas, kinesiología, entre otras cosas”.

Por otro lado, la funcionaria explicó que “se trabajará con turnos y pueden pedirse de forma telefónica y también presencial”.

El centro termal está ubicado en calle Planas 571 de Neuquén capital.

