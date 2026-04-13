Un criancero de Aguada Mallín, llamado Valeriano López, denunció graves daños en su puesto tras regresar de la veranada. El hecho de vandalismo ocurrió en el paraje Cura Mallín. El vecino conocido como “Lero”, denunció que al regresar a su puesto de invernada tras varios días de arreo, encontró su vivienda completamente destruida.

El hecho ocurrió cuando López volvió el viernes 10 de abril de 2026 desde la veranada, luego de varios días de viaje con sus animales. Al llegar, se encontró con un escenario devastador. “Me encuentro con un desastre en mi casa. Me tiraron todas las paredes, me destrozaron todo. Es una impotencia muy grande”, relató.

Según detalló, los daños fueron totales: rompieron utensilios, muebles, corrales e incluso talaron árboles del lugar. Además detalló que usaron barretas y motosierras y que encontró rastros de una camioneta que habría estado allí.

Pertenencias importantes y esfuerzo perdido

López destacó que muchas de las pertenencias estaban ligadas a la memoria de su madre, Doña Lucila, una mujer muy conocida en la zona. “Rompieron todo lo que me hacía recordar a mi mamá. No pensaron en nada. Ella era una mujer trabajadora, que siempre atendía a quien llegaba a la casa”, expresó con dolor.

El criancero explicó que su puesto es parte de una vida de esfuerzo sostenido durante décadas. “Hace más de 20 años que estoy acá. Uno no tiene mucho, pero lo poco que tiene es fruto de pasar frío, calor y estar lejos de la familia”, sostuvo.

Por ello cuestionó el accionar y el motivo de los responsables: “Me pregunto con qué finalidad hacen tanto daño. ¿Mis cosas no valen como las de ellos? ¿Les gustaría llegar a su casa y encontrar su historia destruida?”.

Pocas soluciones y volver a empezar

A la angustia de López se sumó la respuesta que le dieron tras radicar la denuncia en Andacollo, ya que según indicó le pideiron testigos, lo cual es imposible. "Nosotros dejamos el puesto solo cuando vamos a la veranada y volvemos después de varios días. No hay nadie”, explicó.

El criancero aseguró sentirse “totalmente indefenso” y remarcó que nunca antes había vivido una situación similar. “Desde hace años dejo mi puesto solo y jamás pasó algo así”, señaló.

Ahora está pensando en reconstruir su vivienda y levantar todo nuevamente, aunque adelanta que no sabe cómo hará para volver a conseguir todo.