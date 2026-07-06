La Cooperativa CALF y la empresa tecnológica Huawei presentaron el viernes 3 de julio una serie de proyectos para avanzar en el desarrollo de una ciudad inteligente en Neuquén. La reunión se realizó en la Municipalidad y fue encabezada por el presidente de CALF, Marcelo Severini, el ejecutivo de Huawei Jing Zhenghui Hui y la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini.

Las propuestas buscan incorporar tecnologías de gestión urbana como estacionamiento inteligente, cámaras con inteligencia artificial, un Data Center para garantizar la soberanía de los datos, infraestructura para vehículos eléctricos y mayor cobertura de Wi-Fi en eventos masivos.

Por el momento, se trata de una etapa de planificación y presentación de iniciativas. Tanto la Municipalidad como CALF manifestaron su intención de continuar trabajando de manera conjunta para evaluar su implementación y acompañar el crecimiento tecnológico de la capital neuquina.

¿Qué proyectos propusieron CALF y Huawei?

Entre las principales iniciativas aparece un sistema de estacionamiento inteligente, que permitiría detectar lugares disponibles mediante sensores conectados a aplicaciones móviles, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la circulación vehicular.

Otro de los proyectos contempla la instalación de cámaras inteligentes en parques y paseos costeros.

Estos dispositivos podrían utilizar inteligencia artificial para:

detectar situaciones de riesgo;

fortalecer la seguridad;

identificar focos de incendio;

monitorear el cuidado ambiental;

prevenir la formación de basurales clandestinos.

También se propuso ampliar la infraestructura destinada a la movilidad eléctrica, mediante nuevos puntos de carga para vehículos, además de extender la cobertura de Wi-Fi durante eventos masivos.

El Data Center y la soberanía de los datos

Uno de los puntos centrales de la reunión fue el desarrollo de un Data Center en el Polo Científico Tecnológico de Neuquén.

El objetivo es que la ciudad pueda almacenar y procesar información de manera local, fortaleciendo la denominada soberanía de los datos, un concepto cada vez más relevante para las ciudades que avanzan hacia la digitalización de sus servicios.

Este tipo de infraestructura resulta clave para administrar grandes volúmenes de información provenientes de cámaras, sensores, aplicaciones de movilidad y otros sistemas urbanos inteligentes.

El rol de CALF en la transformación tecnológica

Durante el encuentro, Marcelo Severini destacó que la cooperativa busca ampliar su participación en el desarrollo tecnológico de la ciudad.

"Hoy pudimos exponer distintas propuestas que queremos desarrollar para que nuestra ciudad avance en el camino de convertirse en una ciudad inteligente", expresó.

Por su parte, María Pasqualini sostuvo que el trabajo conjunto entre el municipio, CALF y Huawei permitirá planificar una ciudad "más sostenible y sustentable" para quienes viven y eligen Neuquén.

Al finalizar la reunión, el gerente de Tecnologías de la Información y Comunicación de CALF, Sergio Fernández Novoa, afirmó que muchas de estas soluciones podrían desarrollarse a través de Calfibra, la unidad tecnológica de la cooperativa.

Un modelo que ya avanza en otras ciudades

El concepto de Smart City ya forma parte de la planificación urbana de numerosas ciudades del mundo.

La incorporación de sensores, inteligencia artificial, conectividad de alta velocidad y centros de datos permite optimizar el tránsito, reducir costos operativos, mejorar la seguridad y administrar de manera más eficiente los servicios públicos.

Neuquén viene impulsando en los últimos años distintos proyectos de innovación tecnológica vinculados a la conectividad, las energías renovables y la digitalización de servicios, una estrategia que ahora busca profundizar mediante la articulación entre el sector público, cooperativo y empresas tecnológicas.

El impacto que podría tener para los vecinos

Si estos proyectos avanzan hacia su implementación, los cambios podrían reflejarse en distintos aspectos de la vida cotidiana: