CALF y el Ejército Argentino confirmaron que el suministro eléctrico ya fue normalizado

La Cooperativa CALF y el Comando de la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino mantuvieron este martes una reunión de trabajo en la ciudad de Neuquén, donde ratificaron el vínculo institucional entre ambas entidades y confirmaron que el inconveniente registrado días atrás con el suministro eléctrico de una dependencia militar quedó completamente resuelto.

Durante el encuentro, ambas instituciones informaron que el episodio se originó por demoras administrativas ajenas a la jurisdicción militar, situación que fue regularizada durante la jornada y permitió restablecer el servicio con normalidad.

Asimismo, destacaron que la solución se alcanzó en un marco de diálogo, cooperación institucional y rápida respuesta, y anunciaron que comenzarán a analizar proyectos conjuntos vinculados con el desarrollo de energías renovables.

El inconveniente fue atribuido a demoras administrativas

Según informaron CALF y el Ejército Argentino, el problema que había trascendido públicamente durante la semana pasada no respondió a una falla técnica en la red eléctrica, sino a cuestiones administrativas que retrasaron la normalización del suministro.

Una vez resuelta esa situación, el servicio quedó plenamente restablecido, sin que se registren inconvenientes operativos en la dependencia afectada.

La aclaración busca llevar tranquilidad y dejar en claro que el episodio fue solucionado rápidamente mediante el trabajo coordinado entre ambas instituciones.

CALF y la Brigada de Montaña VI fortalecen su cooperación

Durante la reunión también se puso en valor la relación institucional que mantienen la cooperativa eléctrica y el Ejército Argentino en Neuquén.

Las autoridades coincidieron en la importancia de mantener canales permanentes de diálogo, especialmente en cuestiones vinculadas a infraestructura crítica y prestación de servicios esenciales.

El encuentro permitió además reafirmar la voluntad de continuar trabajando de manera conjunta frente a futuras necesidades operativas.

Proyectan iniciativas de energías renovables

Uno de los principales resultados de la reunión fue el compromiso de avanzar en el estudio de proyectos de energías renovables.

El objetivo es evaluar alternativas que permitan desarrollar soluciones energéticas sostenibles para instalaciones del Ejército, en línea con las políticas que CALF viene impulsando en materia de transición energética.

Aunque todavía no se difundieron detalles técnicos ni plazos, ambas instituciones confirmaron que comenzarán a analizar distintas alternativas para futuras implementaciones.

Un vínculo que trasciende la prestación del servicio

La relación entre CALF y distintos organismos públicos de Neuquén se ha fortalecido en los últimos años mediante proyectos conjuntos vinculados con infraestructura, seguridad y servicios comunitarios. La cooperativa también viene impulsando inversiones en energías renovables, conectividad e innovación tecnológica, ampliando su rol más allá de la distribución eléctrica.

En el caso del Ejército Argentino, la coordinación resulta especialmente relevante debido a que las dependencias militares requieren continuidad en servicios estratégicos para su funcionamiento diario.

Qué cambia desde ahora

Con el suministro ya normalizado, el episodio quedó formalmente superado y ambas instituciones decidieron enfocar el trabajo conjunto en nuevos proyectos.

La incorporación de iniciativas relacionadas con energías renovables abre la posibilidad de desarrollar infraestructura más eficiente y sustentable para futuras instalaciones.