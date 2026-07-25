Cambios en los códigos Adversarial y de Familia: la Legislatura de Neuquén ya palpita su agenda del segundo semestre

Luego de lo que fue el receso invernal que concluyó ayer, la Legislatura de Neuquén ya palpita lo que será su agenda de cara al segundo semestre del 2026. El próximo martes 28 de julio será la reunión de Labor Parlamentaria en la cual se definirá el temario para la sesión pactada para el miércoles 29 del corriente mes.

Los principales proyectos en agenda tienen que ver con reformas en dos códigos claves para la vida cotidiana de las personas en la Provincia: el Civil Adversarial y el de Familia.

Sobre dichos temas habló con Pancho Casado por AM550 el diputado provincial del bloque Neuquén Federal, Carlos Coggiola.

Reforma del Código Procesal Civil Adversarial





Acerca del Código Procesal Civil Adversarial comentó: “Esencialmente lo que hay es un cambio de paradigma. Estamos tomando el modelo exitoso del Código Procesal Penal en cuanto a la postura de las partes respecto del pleito, es decir a partir del 1 de agosto habrá un juez que no intervendrá en un expediente salvo para dictar una sentencia, o sea que la carga de llevar adelante los juicios tiene que ver con las partes”.

En ese sentido expresó: “En el Código Procesal Penal antes había un juez que llevaba adelante el pleito, hoy lo hace el fiscal eso, por supuesto con la intervención de la defensa constitucional, pero es el juez el que resuelve. Esto pasará ahora con el Código Procesal Civil, es decir no habrá ahora una intervención o suplencia de tareas que normalmente llevan adelante las partes mencionadas”.

“Este código garantizará celeridad para llevar adelante los pleitos, es decir los procesos de los juicios. Esto ha pasado en la Justicia Penal ya que hoy hay un plazo tope para los juicios y se ha evolucionado mucho en las causas penales. Los plazos largos han hecho que hoy el sistema tenga causas que no pueden exceder los tres años, en lo civil esta innovación que será la primera en Argentina busca celeridad como uno de sus principales objetivos”, continuó el legislador.

Y agregó: “Hoy incorporamos procedimientos en los desalojos, hemos charlado con vecinos y actores del sistema judicial y una de las cuestiones son los desalojos, algunos han tardado 10 años. Ahora hay herramientas para desalojos exprés que puede significar que, cuando se dan ciertas circunstancias, en dos meses puede estar hecho un desalojo”.





Además, Carlos Coggiola detalló en AM550: “Imparcialidad también en sentencias y en el transcurso de un pleito, es decir hoy toda la carga de llevar el proceso estará en manos de las partes”.

Cambios clave en la reforma del Código de Familia





Por otro lado, el diputado se refirió a la reforma del Código de Familia: “Creo que es una decisión vista con buenos ojos. Hay dos temas en el código. Por un lado, medidas extraordinarias ante un hecho determinado y, por el otro, la cuestión prejudicial de conciliación, este código busca establecer una instancia prejudicial, es decir que no lleguen a juicio todos los temas, porque cuando llegan al ámbito judicial se limita la posibilidad de conciliar, porque uno en las demandas pone todas las barbaridades que puede, con lo cual conciliar se diluye mucho”.

“La instancia de mediación previa es algo que se acordó entre todos los actores. Hoy estamos escuchando a todos, están representados los magistrados, el Poder Judicial, las universidades, el Ministerio Público Fiscal, el Colegio de Abogados. Creo que hay que dar la discusión con tiempo”, añadió.

Afirmó también que “por el Código Contravencional se recorrieron las regiones porque como no deja de ser un código de convivencia, es importante escuchar a los vecinos al respecto, el debate fue muy fructífero, se sigue haciendo para que se sumen todos los pensamientos, la idea es que haya reglas de convivencia”.

Y complementó: “Tendremos que articular todo y escuchar a la población que es determinante”.

Restricción de uso de celulares en las escuelas públicas de la Provincia





Hacia el final de la entrevista se mostró a favor de la restricción de uso de celulares en las escuelas públicas de la Provincia, iniciativa que fue aprobada por la Legislatura.

“El sistema educativo, en el mejor de los casos, tiene incidencia sobre los celulares cinco horas al día, las otras 19 la tiene la familia, entonces no se puede poner en cabeza del sistema la corrección de esta distorsión que hay en la sociedad respecto de los dispositivos cuando, desde los dos años, se le pone al nene un teléfono y un dibujito animado para que no llore”, manifestó Carlos Coggiola.

“Las cosas que pasan hoy tienen que ver con el acceso que existe a los celulares (acoso digital, grooming), en países desarrollados se han implementado medidas similares”, cerró.

La entrevista completa