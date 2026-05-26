Avanza en la Legislatura la iniciativa para reformar el Código Procesal de Familia de Neuquén

La comisión interpoderes de la Legislatura de Neuquén encargada de elaborar el nuevo Código Procesal de Familia de Neuquén inició hoy una nueva etapa de trabajo con una reunión en la que participaron representantes de los tres poderes del Estado, diputados y diputadas, universidades, colegios profesionales, magistrados, Ministerio Público de la Defensa, Policía provincial y delegados regionales. Según se informó en la reunión, el cuerpo tiene plazo hasta octubre para sancionar el nuevo instrumento procesal en materia de familia. El acto de apertura estuvo encabezado por la vicepresidenta primera de la Legislatura a cargo de la presidencia, Zulma Reina; el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Gustavo Mazieres; y el titular de la comisión interpoderes, Ernesto Novoa (Comunidad).

“Pretendemos que este Código también sea un ejemplo”, expresó Reina, al destacar la experiencia de trabajo desarrollada durante la elaboración del Código Procesal Civil adversarial, proceso que definió como un antecedente de construcción participativa y consenso institucional. A la vez, informó que la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci - encargada de la conducción técnica del proceso- remitió recientemente un anteproyecto compuesto por 314 artículos que será utilizado como referencia para el análisis del cuerpo y recordó que la comisión interpoderes fue creada en abril del año pasado mediante la resolución 1229. “Ustedes se han ocupado de escuchar todas las voces y poder dar respuesta”, señaló al ponderar la metodología implementada en el marco de la reforma procesal civil.

A su turno, Mazieres valoró la continuidad del trabajo de la comisión y sostuvo que el camino recorrido “ha sido de construcción colectiva y federal”. Además, afirmó que el nuevo texto permitirá contar con “un Código Procesal de Familia bien neuquino” y ratificó el compromiso del Poder Judicial para acompañar el proceso y aportar información técnica durante el tratamiento.

Por su parte, Novoa definió la reunión como “una nueva jornada institucional histórica para la provincia” y vinculó el inicio del debate con el trabajo realizado el año pasado para la sanción del Código Procesal Civil adversarial. En ese sentido, remarcó que se trata del “último tramo” de la iniciativa impulsada por el gobernador Rolando Figueroa para modernizar los códigos procesales de la provincia y remarcó la importancia de avanzar en un instrumento específico para el fuero de familia.

La diputada Cielubi Obreque (MPN) se refirió a la metodología de trabajo que desarrollará el cuerpo hasta la sanción del nuevo Código. Al respecto, especificó que se mantendrán reuniones los días lunes por la mañana y que, salvo excepciones, la subcomisión no realizará encuentros en el interior de la provincia. Sobre este punto, recordó que durante las recorridas que se realizaron el año pasado, previo a la sanción del Código Procesal Civil y Comercial, también se recopilaron opiniones de referentes y vecinos respecto a temas vinculados al proceso de familia que se adjuntarán a las actas de trabajo de la comisión. En su intervención, también recordó que actuará como colaboradora del cuerpo interpoderes la especialista Mariel Molina de Juan.

La subsecretaria Legal y Técnica de la provincia, María Laura Du Plessis -designada como miembro de la comisión por el Poder Ejecutivo- destacó la experiencia desarrollada durante la reforma del Código Procesal Civil y Comercial y valoró la continuidad de la metodología de trabajo.

En representación de la presidencia de la Legislatura, estuvieron Ramiro Benítez, quien también formó parte de la elaboración de Código Procesal Civil Adversarial, y Victoria Rezzónico.

Zulma Reina, presidenta de la Legislatura.

Aportes de representantes institucionales



En tanto, distintos representantes institucionales coincidieron en señalar la necesidad de que la futura norma contemple las particularidades territoriales y sociales de la provincia.

Desde el Ministerio Público de la Defensa, la defensora general Vanina Merlo remarcó que el proceso deberá incorporar la mirada territorial y articularse con otros cambios normativos en marcha a nivel nacional, como la implementación del nuevo sistema penal juvenil, a partir del mes de septiembre, y la discusión sobre una posible reforma de la ley de salud mental.

La ex jueza de familia y representante de Universidad Católica de Salta (UCASAL), María Gabriela Ávila, afirmó que desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial los jueces tuvieron que trabajar “pretorianamente” debido a la falta de regulación procesal específica en materia de familia. “Es una gran necesidad que tiene la provincia hace muchos años”, dijo.

Por su parte, Eliana Fortbetil, referente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, sostuvo que el nuevo Código “no tiene que ser meramente declarativo” y planteó la necesidad de contemplar “las realidades de las distintas familias neuquinas” y la capacidad operativa de cada localidad.

A su turno, representantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y del Colegio de Abogados destacaron la apertura institucional del proceso y ponderaron la posibilidad de aportar desde la experiencia en la práctica profesional y el ámbito académico.

Por otro lado, los representantes de la Policía provincial señalaron la importancia de participar en la discusión debido a la intervención cotidiana de la fuerza en situaciones vinculadas a niñez y violencia familiar. Pablo Carballal, de la dirección de Planeamiento de la Policía, indicó que “ un 33% de todas las denuncias recibidas son por violencia familiar”, dato que consideró central para el abordaje del nuevo régimen procesal.

Participaron de la reunión los diputados y diputadas Yamila Hermosilla (Comunidad), Mónica Guanque (Democracia Neuquén), Claudio Domínguez (MPN), Gabriel Álamo (MPN), Patricia Fernández (MPN), Ludmila Gaitán (MPN), Gerardo Gutiérrez (MPN), Damián Canuto (PRO-NCN) y Gisselle Stillger (Arriba Neuquén).

Por el Poder Ejecutivo, asistió también Nadia Carolina de Lourdes Casal; por la FADECS, Moria Revsin; por el Colegio de Abogados, Sebastián Fernández; y por la Escuela de Cadetes, Marco Antonio Mora.



