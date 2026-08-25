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Presencia policial

Un camión volcó en la Ruta 237, a la altura de Collon Cura, y piden transitar con precaución

El rodado salió de la curva y no pudo frenar por lo cual quedó sobre un lateral. El conductor había sido asistido en el Hospital de San Martín de los Andes.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 25 de agosto de 2026 a las 14:09
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El vehículo está hace un día volcado aunque no obstruye el paso.

Vialidad Nacional pide transitar con precaución este martes 25 de agosto por la Ruta 237, en la zona de Collon Cura, por el vuelco de un gran camión Scania de 18 ruedas.

El vehículo pesado está volcado en la banquina, en el kilómetro 1515, por causas que aún se investigan.

En el lugar está trabajando personal policial para poder retirar el vehículo y normalizar el tránsito. Por el momento piden transitar a baja velocidad y con precaución.

La presunta causa y el estado del chofer

El accidente ocurrió el lunes por la mañana y su chofer resultó lesionado, por lo cual fue trasladado al Hospital de San Martín de los Andes. Según relató, el vehículo salía de la curva cuando sufrió una falla mecánica que le inhabilitó los frenos.

Por esto el rodado quedó sobre un lateral y su carga esparcida en la banquina.

Aunque la circulación en la zona no estuvo cortada ni el lunes ni este martes, se ha desplegado presencia policial en el lugar para comenzar a retirar el vehículo.

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