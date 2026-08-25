Vialidad Nacional pide transitar con precaución este martes 25 de agosto por la Ruta 237, en la zona de Collon Cura, por el vuelco de un gran camión Scania de 18 ruedas.

El vehículo pesado está volcado en la banquina, en el kilómetro 1515, por causas que aún se investigan.

En el lugar está trabajando personal policial para poder retirar el vehículo y normalizar el tránsito. Por el momento piden transitar a baja velocidad y con precaución.

La presunta causa y el estado del chofer

El accidente ocurrió el lunes por la mañana y su chofer resultó lesionado, por lo cual fue trasladado al Hospital de San Martín de los Andes. Según relató, el vehículo salía de la curva cuando sufrió una falla mecánica que le inhabilitó los frenos.

Por esto el rodado quedó sobre un lateral y su carga esparcida en la banquina.

Aunque la circulación en la zona no estuvo cortada ni el lunes ni este martes, se ha desplegado presencia policial en el lugar para comenzar a retirar el vehículo.