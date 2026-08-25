Un camión chocó contra un nicho de gas y tuvieron que evacuar una escuela primaria en Centenario

Un gran despliegue de emergencia se montó durante la mañana de este martes en Centenario, después de que un camión chocó contra un nicho de gas y provocó una fuga a pocos metros de la Escuela N°124. Ante la situación y por el riesgo que implicaba la pérdida de gas, la institución fue evacuada de manera preventiva y varias familias tuvieron que acercarse a retirar a sus hijos.

El incidente ocurrió pasadas las 8:40 sobre la ex Ruta 234, según informó Centenario Digital. Tras el impacto, el nicho de gas quedó dañado y comenzó a registrarse una fuga que rápidamente movilizó a los equipos de emergencia.

Un camión chocó contra un nicho de gas a pocos metros de la Escuela N°124 de Centenario y provocó una fuga. Foto: Centenario Digital.

Hasta el lugar llegaron dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, que trabajaron para controlar la situación y permanecieron en el sector a la espera de la intervención de Camuzzi. También se desplegaron efectivos de la Comisaría Quinta, personal de Defensa Civil e inspectores municipales.

Evacuaron preventivamente a los alumnos

Por la cercanía con la escuela, las autoridades resolvieron evacuar preventivamente el establecimiento como medida de seguridad. En ese contexto, numerosos padres se acercaron hasta la institución para retirar a sus hijos.

Tanto los alumnos como los docentes se encontraban en buen estado de salud y no se registraron personas afectadas por la fuga. La prioridad durante el operativo fue evitar cualquier situación de riesgo para quienes se encontraban dentro de la escuela y en los alrededores.

Además, inspectores municipales realizaron un corte preventivo del tránsito a unos 100 metros del lugar para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia y mantener despejada la zona.

Después de la intervención de los bomberos y de las tareas realizadas en el sector, la situación quedó controlada. Cerca de las 9:20, los equipos de emergencia comenzaron a retirarse del lugar, mientras continuaban las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el choque.