Desde las primeras horas de esta mañana hay un caño roto perdiendo agua en el centro neuquino, que ya ha afectado la zona de avenida Mosconi, a la altura de J.J. Lastra y Avenida Olascoaga. Desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informaron que se trata de una fisura de una cañería de distribución de agua potable.

Destacaron que no tiene nada que ver con las obras de la Avenida Mosconi y el coordinador general de EPAS, Martín Giusti, confirmó a Mejor Informado que alrededor de este mediodía las cuadrillas siguen trabajando, sin lograr normalizar el servicio.

En estos momentos personal operativo se encuentra realizando la reparación de la misma, para lo cual fue necesario paralizar el sistema de bombeo Leguizamón, ubicado sobre el río Limay y manipular válvulas que puedan generar que la cañería quede sin agua para llevar a cabo la reparación.

Los ocho barrios afectados son Área Centro Sur, Área Centro Este, Barrio Nuevo, Villa María, Río Grande, Don Bosco, Belgrano y Limay, que tendrán el suministro afectado hasta tanto culmine la reparación.

Se solicita a los vecinos del sector extremar los cuidados del agua, priorizándola solo para higiene y consumo. Ante cualquier consulta, los vecinos pueden comunicarse al 0800-2224827 las 24 horas.

Qué explicaron desde EPAS

Según adelantó Giusti, desde las 5 de la mañana trabajan en el lugar y esperan reparar el caño y luego presurizar la red, por lo cual el servicio se normalizaría hacia la noche de este martes, si es que llegan a presurizar la red durante la tarde.

"Si tenían que lavar ropa o eso no lo hagan porque estamos con baja presión en todos los barrios afectados", agregó el coordinador. Además se recuerda que está cortada la calle Lastra con intersección Pampa, hasta la Avenida, ya que hay gran cantidad de agua en la calzada.

Giusti detalló que una vez que lleguen al caño podrán saber si la rotura del mismo ocurrió por la vibración de la obra en la Avenida Mosconi o si se trató de un desgaste propio del material.