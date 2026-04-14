Una rotura inesperada en una zona caliente

Una importante pérdida de agua sorprendió este martes en pleno centro cuando se rompió un caño de 250 milímetros sobre calle JJ Lastra, casi llegando a Olascoaga, en la vereda sur donde están los monoblocks del IPVU.

El problema, según confirmó el coordinador general del EPAS, Martín Giusti, no tiene relación con la obra de avenida Mosconi.

“Tenemos un caño roto de 250 mm de hormigón en calle Lastra, fuera de la obra de Mosconi, no tiene nada que ver con la obra”, explicó en el programa “La mañana es de LA PRIMERA”, que se emite por AM550.

Agua sin control y calles inundadas

La rotura provocó un desborde que avanzó rápidamente por varias cuadras. El agua llegó hasta calle San Luis y siguió corriendo hasta la zona de Richieri, generando anegamientos y complicaciones.

El escenario se agravó por un sistema pluvial colapsado, que no logró contener el volumen de agua y terminó potenciando la expansión de la pérdida.

Tránsito complicado

La situación obligó a cortar el tránsito en JJ Lastra y La Pampa, con desvíos hacia Carro para retomar por Olascoaga.

Entre calles anegadas, desvíos y demoras, quienes circulaban por la zona se encontraron con un panorama caótico que generó malestar en una de las áreas más transitadas de la ciudad.

Acueducto parado y barrios sin agua

Para poder intervenir, el EPAS debió frenar el sistema de bombeo Leguizamón, una pieza clave del abastecimiento local.

La medida impactó directamente en el suministro de agua potable, dejando afectados a varios barrios:

Área Centro Sur

Área Centro Este

Barrio Nuevo

Villa María

Río Grande

Don Bosco

Belgrano

Limay

El EPAS trabaja para solucionar la pérdida, tras la rotura de un caño en el centro de Neuquén. Fotos: Prima Multimedios

Reparación contrarreloj y una red antigua

En el lugar ya trabajan con maquinaria para llegar al punto exacto de la rotura, aunque todavía no está identificado.

“Hasta que no lleguemos al caño no vamos a saber. Es cañería antigua de la zona, y la vamos a reemplazar por PVC”, explicó el funcionario.

La antigüedad de la red aparece como un factor clave detrás del problema y obliga a realizar tareas más complejas para resolverlo.

Cuándo podría volver el servicio

Mientras avanzan los trabajos, el organismo pidió a los vecinos tomar precauciones y hacer un uso responsable del agua.

“A la tarde se empieza a normalizar”, indicó Giusti, aunque aclaró que todo depende de cómo avance la reparación.

Para consultas, el EPAS mantiene habilitada la línea 0800-2224827 durante las 24 horas.

Un problema que impacta de lleno en la rutina

En cuestión de horas, la rotura dejó en evidencia el impacto directo de una falla en la red: calles inundadas, tránsito alterado y miles de vecinos sin agua.

Ahora, la expectativa está puesta en que los trabajos avancen sin contratiempos y permitan recuperar un servicio esencial en una de las zonas más sensibles de la ciudad.