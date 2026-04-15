El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la capital rionegrina registró en marzo un incremento del 1,88%, según el informe mensual de la Dirección de Estadística y Censos de Río Negro. La variación bimestral alcanzó el 4,91%, mientras que el acumulado semestral se ubicó en 14,28% y el interanual trepó al 23,23%, reflejando el impacto sostenido de la inflación en bienes y servicios de consumo cotidiano.

El relevamiento mostró que los alimentos continúan siendo el motor de los aumentos, con subas significativas en cortes de carne vacuna como el asado, la nalga y la carne picada, que tuvieron variaciones de entre el 6% y el 8% respecto de febrero. También se destacaron alzas en productos básicos como los fideos envasados, el pollo y el aceite, todos con incrementos superiores al 4%. En el rubro conservas, la caballa en lata lideró con un aumento superior al 10%, mientras que en bebidas y combustibles la nafta se encareció más del 9% y el gas en garrafa superó el 11%, convirtiéndose en uno de los ajustes más fuertes del mes.

En contraste, algunos productos mostraron bajas que atenuaron parcialmente el índice. Entre ellos, la harina de trigo retrocedió más del 3%, mientras que frutas como la manzana y la banana registraron caídas cercanas al 2,5%. El zapallo amarillo fue uno de los descensos más marcados, con una reducción superior al 5%. También se observaron retrocesos en servicios y artículos puntuales, como el termómetro digital, que bajó más del 7%, y el alcohol puro, con una caída superior al 4%.

El informe subraya que la dinámica inflacionaria sigue siendo heterogénea: mientras los alimentos frescos presentan oscilaciones estacionales, los combustibles y servicios básicos tienden a consolidar aumentos que impactan directamente en el bolsillo de los hogares. La variación interanual del 23,23% confirma que, pese a algunos descensos puntuales, la tendencia general continúa en alza y afecta tanto a la canasta alimentaria como a bienes de uso cotidiano.