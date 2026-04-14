La inflación de marzo se ubicó en 3,4%, según informó el INDEC, y acumuló un 9,4% en el primer trimestre del año, marcando una aceleración en el ritmo de los precios.

En la comparación interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 32,6%, consolidando un escenario de presión inflacionaria sostenida.

El rubro que más subió en marzo fue Educación, con un 12,1%, impulsado por factores estacionales, aunque con un incremento muy por encima del promedio general.

En segundo lugar se ubicó Transporte, con una suba del 4,1%, traccionada por aumentos en combustibles, tarifas y pasajes, en un contexto donde el precio de los combustibles acumula un alza del 23% desde el inicio del conflicto en Medio Oriente.

Por el contrario, las divisiones con menores aumentos fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%), mostrando una dinámica más moderada.

En cuanto a las categorías, los precios regulados lideraron con un incremento del 5,1%, seguidos por el IPC núcleo (3,2%), mientras que los estacionales registraron una suba del 1%.