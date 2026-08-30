Más centros de salud y la apuesta por el Hospital Norpatagónico: las definiciones del ministro de Salud de Neuquén

El ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, en una entrevista exclusiva con el programa Neuquén.Ar que se emite por AM550, habló sobre las obras sanitarias proyectadas en la provincia, la apuesta fuerte por el Hospital Norpatagónico de la Capital y el balance del sistema público en la gestión que encabeza Rolando Figueroa.

Atención primaria de salud en Neuquén

En primer lugar, el ministro explicó: “La estrategia de atención primaria de salud es resolver la mayor cantidad de casos posibles. Nos pasó que tuvimos una buena respuesta en mejorar los horarios de atención, hicimos nodos de atención ampliada en distintos puntos de la Provincia y así duplicamos la cantidad de consultas en los centros de salud”.

En ese sentido detalló: “Los que tienen nodo duplicaron lo que hicieron el resto, aparecieron pacientes que habitualmente no van a centros de salud, o sea, la clásica de los hombres que relegan la salud”.

Ponderó la iniciativa de Punto Mujeres: “El segundo sábado por mes hacemos una atención primaria y se hacen distintos estudios, empezamos a trabajar con esos grupos, tenemos mujeres cuidadoras y hombres que no se controlan, además de trabajar fuerte con salud escolar”.

Sobre esa línea aclaró que “hicimos un programa de lentes que nos dio buenos resultados y brindamos lentes para quienes necesitan, repartimos 6.000 ya”.

Desarrollo de obras de infraestructura sanitaria

Martín Regueiro manifestó que “cuando se plantea una política sanitaria, los que estamos al mando de la gestión muchas veces no vemos a dónde llegamos, y termina siendo importante cuando le cambiamos la vida a alguien, y que esa persona pueda sentir el cambio”.

El funcionario comentó en AM550: “Tenemos 80.000 metros cuadrados de obras sanitarias. Hoy todo el sistema tiene 140.000, el año pasado inauguramos 14.000, y ahora entre obras y ampliaciones son 80.000”.

“Lo que implica la salud es distinto a la educación en cuanto a equipamiento, tenemos que tener muchas cosas que no requieren otras infraestructuras, no tenemos momentos de cierre por ejemplo”, sostuvo el ministro de Salud.

Dijo que “tenemos muchas obras para dar respuestas y estar más cerca de la gente. En oncología generamos centros regionales para que la gente evite derivaciones. En Cutral Co y Zapala vamos a inaugurar obras, licitamos otra en Chos Malal, lo que uno busca es que cada región tenga su respuesta”, e indicó: “Lo importante es qué hacemos con lo que ingresa de Vaca Muerta”.

Hospital Norpatagónico, un gigante dormido

Sobre este tema Regueiro manifestó: “Es un proyecto que son años de obra, son dos Castro Rendón y un poco más. Es muy grande el hospital, 180/190 metros si lo ves de frente”.

“Es otro escalón en complejidad, el Norpatagónico se centrará más en salud de adultos, queremos enfocar el Castro Rendón en pediatría”, sentenció el ministro de Salud de Neuquén.

El funcionario explicó que “la salud pública da respuesta que no da el privado, por eso debemos seguir creciendo. Del 2023 que teníamos 484.000 pacientes hoy tenemos 511.000, casi crecimos por año 2024 y 2025 una ciudad de Senillosa”.

“Estamos haciendo centros de salud, habrá uno en Valentina Norte Rural, el barrio Z1 creció mucho por ejemplo, pero la idea es que el Norpatagónico sea para toda la Provincia”.

Déficit del sistema sanitario al comienzo de la gestión

El ministro de Salud de Neuquén habló sobre esto y dijo que “cuando asumimos la gestión faltaban muchas cosas, hay gente que se dio de baja de prepagas y quedó con PAMI o una del monotributo. Hay personas que no pueden pagar una consulta o un medicamento, entonces vienen a la salud pública”.

“Además tenemos una formación de profesionales que se quedan en la región, entonces es gente que se arraiga, queremos que el sistema crezca”, detalló.

Sobre los insumos dijo que “la gestión siempre es compleja, cuando asumimos fue el peor momento de inflación, por ahí compramos algo por 10 y cuando se hacía la licitación, el precio era otro por la inflación. Nosotros tenemos mejor predicción de consumo, gasto, y eso nos permite optimizar la entrega, muchas veces pasa que las licitaciones llegan todas juntus y nos pone a ordenar el depósito, que tiene estructuras viejas que deben renovarse”.

Programa Cuidar +65

Martín Regueiro dijo que “es un programa para dar respuesta a un sector de vulnerabilidad que no cuenta con obra social. Salimos a buscar residentes neuquinos para resolver, no solo acompañamos con medicación, sino que hay más teleconsulta, habilitamos lentes, prótesis odontológicas”.

“Salimos a buscar personas mayores y los hacemos trabajar con estudiantes avanzados de salud que te acompañan a resolver algo si no conseguís receta, mismo si te tenes que hacer un estudio, la idea es trabajar con una población protegida, completar la vacunación por ejemplo”, describió el funcionario en AM550.

Digitalización de la gestión sanitaria

“Nosotros tenemos digitalizadas todas las imágenes de la Provincia, vos te haces rayos en Villa Pehuenia y nosotros la podemos ver en el sistema, tenemos trazadas muestras de laboratorio, estamos cambiando todos los equipos y buscamos que los hospitales de menor complejidad suban el nivel”, explicó Martín Regueiro.

“Lo que hicimos al universalizar el sistema es que, si vas al privado, también puedas ver resultados de una persona”, comentó.

Y sentenció: “Hoy tenemos un mapa de pacientes donde cada uno está identificado, eso nos permite mejorar el nivel de atención”.

“Tenemos un avance muy significativo en todo el país, en transformación digital, trazado de insumos, historia médica”, concluyó.

La entrevista completa