Un motociclista pasó en rojo y fue arrollado por una auto en pleno centro neuquino

Un accidente de tránsito se registró en pleno centro de la ciudad de Neuquén, en la intersección de Diagonal 25 de Mayo y Alberdi, una zona de alta circulación vehicular y peatonal. El siniestro involucró a un auto y una moto, lo que generó la intervención de los servicios de emergencia.

Según informó el móvil de AM550 en La Primera Mañana, un Citroën de color gris circulaba por Diagonal 25 de Mayo en dirección norte, mientras que la motocicleta lo hacía por calle Alberdi en sentido oeste-este. En ese contexto, el motociclista cruzó el semáforo en rojo, impactando contra el lateral del vehículo.

El motociclista fue trasladado por personal del SIEN tras sufrir golpes en el choque registrado. Foto: Mejor Informado.

Como consecuencia del choque, el conductor de la moto sufrió golpes y manifestó dolor en uno de sus hombros, por lo que fue trasladado de inmediato por personal del SIEN a una clínica de imágenes para su evaluación. En tanto, la conductora del automóvil resultó ilesa, aunque se mostró visiblemente preocupada por la situación.