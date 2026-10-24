Un choque entre un auto y un camión complicó la circulación en la zona de los puentes carreteros que conectan Neuquén con Cipolletti durante la tarde de este viernes. El tránsito fue liberado, luego de las demoras que afectaron a quienes intentaban ingresar a la ciudad rionegrina.

Según las primeras informaciones, el siniestro se habría producido cuando el conductor del automóvil intentó sobrepasar al camión. Por el momento, no se confirmó oficialmente la mecánica del impacto ni si hubo personas heridas.

El episodio también generó complicaciones en el ingreso a Cipolletti por el Puente Viejo, donde se registraron filas de vehículos y demoras para avanzar.

Cómo fue el choque en el puente carretero

De acuerdo con los primeros datos disponibles, el choque involucró a un automóvil y un camión que circulaban por la zona de los puentes carreteros entre Neuquén y Cipolletti.

La maniobra de sobrepaso que habría intentado realizar el conductor del auto aparece como una de las primeras hipótesis sobre la mecánica del siniestro. Sin embargo, las circunstancias del choque todavía deben ser confirmadas por fuentes oficiales.

Tampoco se informó si los ocupantes de los vehículos necesitaron asistencia médica ni si se registraron daños materiales de consideración.

Demoras para ingresar a Cipolletti por el Puente Viejo

El impacto repercutió en la circulación de uno de los principales cruces entre Neuquén y Río Negro. Durante el episodio, los vehículos quedaron detenidos y se formaron largas filas en los accesos a Cipolletti.

La situación afectó especialmente a los conductores que utilizaban el Puente Viejo para ingresar a la ciudad. La liberación del tránsito permitió superar la interrupción, aunque no se precisó cuánto tiempo demandó normalizar la circulación.

Los inconvenientes en este sector pueden repercutir en los desplazamientos cotidianos entre ambas ciudades, debido al movimiento de trabajadores, estudiantes y personas que viajan por motivos comerciales o personales.

Un corredor clave para la circulación del Alto Valle

Los puentes carreteros que conectan Neuquén con Cipolletti son un paso estratégico para la movilidad diaria en el Alto Valle. Por eso, un choque, un vehículo detenido o la reducción de carriles pueden generar demoras que se extienden hacia los accesos.

En octubre también se registraron otros episodios que afectaron la circulación en el sector. El 5 de octubre, un choque en cadena entre cuatro vehículos provocó una interrupción temporal de un carril del puente en dirección Cipolletti-Neuquén. El tránsito se normalizó luego de la intervención correspondiente.

Estos antecedentes muestran la importancia de contar con información actualizada sobre el estado de los accesos, especialmente durante los horarios de mayor circulación.