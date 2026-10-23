Un choque entre un camión y un Fiat Palio Weekend gris provocó la interrupción del tránsito en el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti. El incidente ocurrió hace instantes, según la información preliminar disponible.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se produjo cuando el Fiat Palio Weekend gris ingresaba al puente y, por motivos que se desconocen, desvió su trayectoria hacia el centro de la calzada. En esa maniobra, rozó a un camión Scania de la empresa Expreso Lancioni que circulaba por el carril derecho.

Tras el primer contacto, el automóvil cambió de mano y quedó de frente al transporte de carga. Finalmente, ambos vehículos lograron detenerse, lo que evitó que continuaran avanzando en esa posición.

Por el momento, no se confirmó oficialmente si hubo personas heridas ni se difundieron detalles sobre la identidad de los conductores.

Como consecuencia del impacto, el Fiat Palio Weekend quedó con severos daños en la parte posterior y en uno de sus laterales. En cambio, el camión Scania no presentaba daños estructurales visibles, según la información disponible.

Cómo está el tránsito entre Neuquén y Cipolletti

Pese al choque, no se registraban importantes demoras en la circulación entre Neuquén capital y Cipolletti. Ambos vehículos quedaron detenidos sobre una de las manos del puente carretero, aunque el tránsito no sufrió una interrupción significativa, de acuerdo con los primeros datos.

El cruce es uno de los principales accesos entre Neuquén y Río Negro y concentra un importante caudal de vehículos durante la jornada. Se espera que se conozcan más detalles sobre las circunstancias del accidente y el estado de las personas involucradas.