Un hombre cayó con su motocicleta desde el puente Truquico, sobre la Ruta Nacional 40, y quedó gravemente herido. Luego, el motociclista fue trasladado al hospital zonal Gregorio Álvarez de Chos Malal.

En diálogo telefónico con Mejor Informado, fuentes de la División Tránsito de la Policía de la Provincia de Neuquén comentaron que tomaron conocimiento de la situación a las 8:40 a raíz de un llamado de Gendarmería. Se dirigieron al lugar y encontraron al hombre semisumergido en el caudal del arroyo Truquico.

El Comisario Inspector Mariano Jara, coordinador operativo de la División Alto Neuquén, dio mayores precisiones sobre lo ocurrido. El hombre de 37 años -cuya identidad se mantiene en resguardo- se dirigía hacia su trabajo cuando perdió el control después de una curva a bordo de su motocicleta Yamaha 300. "El puente tiene entre tres y cuatro metros de alto", indicó.

A raíz de la caída, el hombre sufrió múltiples lesiones. "Tiene fractura del metatarso, la muñeca izquierda y las vertebras 1ª, 2ª y 3ª lumbares", enumeró Jara. Hacia el final del diálogo con este portal, el comisario inspector sostuvo que, dada la complejidad del cuadro, no se descarta un eventual traslado a un centro de salud de la ciudad de Neuquén.