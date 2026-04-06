Un vehículo protagonizó un choque contra un animal sobre la Ruta Nacional 40, en inmediaciones del puente ubicado en la cabecera sur del río Neuquén. El hecho ocurrió hace instantes y generó complicaciones en la zona.

Según la información preliminar, el rodado impactó contra un vacuno que se encontraba sobre la calzada, lo que provocó importantes daños materiales en el vehículo.

Como consecuencia del choque, el animal resultó gravemente herido, mientras que no se reportaron personas lesionadas.

El incidente tuvo lugar en cercanías del puente sobre el río Neuquén, un sector donde la presencia de animales sueltos puede representar un riesgo para la circulación.

Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al transitar por la zona, especialmente en horarios de baja visibilidad.