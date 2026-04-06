La plataforma internacional Booking.com publicó una selección de cinco destinos turísticos en Argentina ideales para viajar durante el otoño. El relevamiento destaca lugares con menor afluencia de visitantes, paisajes característicos de la estación y costos más accesibles en alojamiento y actividades.

Desde la compañía indicaron que esta época del año ofrece condiciones favorables para quienes buscan descanso, contacto con la naturaleza y experiencias fuera de la temporada alta.

San Martín de los Andes, el elegido de Neuquén

Entre los destinos seleccionados se encuentra San Martín de los Andes, en la provincia de Neuquén. La localidad fue reconocida por su hospitalidad y su entorno natural, que durante el otoño presenta una combinación de colores rojizos y dorados.

San Martín de los Andes, en otoño

Rodeada de bosques de lengas, coihues y cipreses, la ciudad ofrece vistas destacadas del lago Lácar, consolidándose como un punto de referencia para el turismo de naturaleza en la Patagonia.

Los otros destinos destacados por Booking.com

La provincia de Mendoza integra la lista en una época clave para recorrer bodegas y viñedos. Además, el otoño es propicio para visitar el Parque Provincial Aconcagua y observar el cerro más alto de América.

En el norte argentino, Jujuy aparece como otro de los destinos recomendados. La Quebrada de Humahuaca, junto a localidades como Tilcara y Purmamarca, ofrece propuestas culturales y paisajísticas.

Las Sierras de Córdoba, especialmente la región de Traslasierra, se posicionan como una opción para quienes buscan actividades al aire libre en un entorno serrano con menor movimiento turístico.

La localidad de El Chaltén, en Santa Cruz, completa la lista. Considerada la capital nacional del trekking, se destaca en otoño por senderos menos concurridos y vistas privilegiadas del cerro Fitz Roy.

Un factor común: menos turistas y precios accesibles

De acuerdo con el informe de Booking.com, todos los destinos comparten características similares durante el otoño: menor cantidad de visitantes, mayor tranquilidad y tarifas más económicas en comparación con la temporada alta.​​​​​​