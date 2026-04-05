La ocupación turística alcanzó el 80% en Neuquén durante el fin de semana largo

El fin de semana XL en nuestro país, que se extendió desde el jueves 2 de abril hasta hoy domingo pasando por el viernes 3 del corriente mes, dejó un saldo positivo en Neuquén en términos de movimiento turístico.



Es que la Provincia tuvo durante Semana Santa un promedio de ocupación del 80% en sus destinos y una fuerte afluencia de visitantes en todas las regiones.



De acuerdo con el relevamiento realizado por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, más de 15.000 turistas recorrieron diversos puntos de la Provincia durante los cuatro días del feriado. Esta actividad generó más de 60.000 pernoctes y un impacto económico estimado por encima de los $10.600 millones. El gasto promedio por turista se ubicó en torno a los $585.000, contemplando una estadía media de tres días.



Aluminé, Villa Traful, Los Miches y Manzano Amargo se destacaron por alcanzar ocupación plena. Por su parte, Caviahue, Huinganco y Varvarco registraron un 90% de plazas ocupadas; mientras que Junín de los Andes llegó al 80%. Villa la Angostura y Villa Pehuenia-Moquehue alcanzaron el 75%.



En tanto, San Martín de los Andes y Copahue registraron una ocupación del 70%. La Capital se ubicó en torno al 60%, mientras que Las Ovejas y Villa El Chocón reportaron un 80 y 75% respectivamente.



El flujo de visitantes coincidió con una variada agenda de actividades. En Junín de los Andes se realizaron propuestas religiosas y culturales, mientras que San Martín de los Andes llevó adelante la Pascua de Chocolate.



En Aluminé se desarrolló la XVII Fiesta Nacional del Pehuén, uno de los eventos con mayor convocatoria. La oferta provincial incluyó también la Fiesta Provincial del Piñón, el Vía Crucis Viviente y la cuarta edición de Caviahue Cocina.



La agenda gastronómica sumó eventos como “Sendero, sabor y cielo” en Huinganco y la Gran Paella de Semana Santa en Villa Pehuenia-Moquehue. Finalmente, Villa la Angostura concretó la Travesía de los Cerros y las Pascuas Solidarias, en tanto la capital provincial ofreció múltiples opciones recreativas para las familias.



