Claudio Larraza celebró el avance del proyecto de GNL impulsado por Figueroa en la Legislatura de Neuquén

El proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) que impulsó el gobernador Rolando Figueroa en la Legislatura de Neuquén puede transformarse en una gran oportunidad de desarrollo económico para la comarca petrolera. Horas antes de su tratamiento en el recinto, el intendente de Plaza Huincul celebró el avance de la iniciativa y destacó su impacto para los habitantes de esa localidad, de la provincia de Neuquén y de la Argentina en su conjunto.

"Lo que se va a discutir en la Legislatura, esas cinco áreas para desarrollar el GNL, no solamente es una buena noticia para nuestra región, sino que para nuestra provincia y para el país también. Este megaproyecto nos va a abrazar a nosotros como región. A pocos kilómetros se va a construir una megaplanta que va a ser, sin ir más lejos, la obra de planta de gas más grande de la historia. Es importante para nuestro desarrollo y, sobre todo, para el desarrollo de la provincia y sobre todo para el país. En poco tiempo, Argentina va a estar dentro de las ligas mayores de exportación de gas", celebró Larraza en diálogo con el programa La Segunda Mañana, que se emite por AM550.

Respecto de la aprobación por parte de los legisladores provinciales, Larraza descontó que todo irá sobre rieles. "Ya obtuvo despacho. Esperemos que tenga un tratamiento positivo. No veo negatividad en este acuerdo, no veo negatividad en el desarrollo ni en darle trabajo a la gente, ni en que se va a hacer infraestructura", remarcó el intendente de Plaza Huincul.

Larraza destacó el impacto positivo que este proyecto reflejará en Plaza Huincul, sobre todo en áreas relegadas. "Desde el inicios de nuestra gestión, en 2023, buscamos dotar de infraestructura a la localidad, algo que venía con atraso por más de 20 años. También buscamos poner la educación y la capacitación en el medio para que haya inversión y que eso va a traer, sin lugar a dudas, inserción labora. Con el GNL vamos a equilibrar la balanza energética que, por décadas, siempre estábamos importando GNL eh en los momentos pico de invierno en el país. Es muy necesario para nuestra región", consideró.

Consultado sobre el impacto que el proyecto de GNL tendrá puertas adentro de la localidad que alberga a 85.000, Larraza sostuvo que hay un gran número de proyectos a los que contribuirá. "Lo que suma es, obviamente, el derrame de la Provincia y por cuestiones suman en coparticipación, ingresos para la localidad, pero más que nada lo que nosotros visualizamos es el hub que se va a producir en nuestra región, el corrimiento para el desarrollo y la producción, el movimiento, el derrame. Va a trabajar el gomero hasta el hotelero. Va a trabajar lo gastronómico, vamos a tener mano de obra local y calificada, porque venimos trabajando en ese sentido en capacitación y educación", explicó.

La entrevista completa a Claudio Larraza en AM 550 La Primera