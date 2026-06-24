La Legislatura de Neuquén se prepara para una de las sesiones más relevantes del año. Este miércoles, los diputados debatirán el proyecto que busca aprobar el acuerdo firmado entre el Gobierno provincial e YPF para avanzar con un esquema de producción y exportación de Gas Natural Licuado (GNL), una iniciativa que aparece entre las más ambiciosas para el futuro energético de la provincia.

El tratamiento llega al recinto luego de obtener despacho favorable en comisiones, un paso que permitió encaminar una discusión que concentra expectativas tanto por el volumen de inversión previsto como por el impacto que podría generar en la actividad económica de la región durante las próximas décadas.

Una apuesta que mira más allá de Vaca Muerta

El convenio establece el marco normativo para desarrollar cinco áreas no convencionales ubicadas cerca de la Comarca Petrolera. El gas extraído será transportado hasta la costa atlántica de Río Negro, donde se proyectan instalaciones para licuarlo y exportarlo a distintos mercados internacionales.

La iniciativa busca convertir parte de la producción neuquina en un producto con llegada global, incorporando una nueva etapa a la cadena de valor del gas y ampliando las posibilidades de comercialización de los recursos de la provincia.

El proyecto contempla inversiones superiores a los 20.000 millones de dólares y estima comenzar a ejecutarse dentro de aproximadamente tres años.

La sesión que puede marcar el rumbo de los próximos años

La expectativa alrededor del debate no se limita al sector energético. El proyecto aparece vinculado a una planificación de largo plazo que busca dar previsibilidad a una actividad que hoy representa uno de los principales motores económicos de Neuquén.

Entre los puntos centrales del acuerdo figura un esquema de estabilidad fiscal por 30 años para el emprendimiento y un régimen específico de regalías para la producción de gas metano.

La discusión se desarrollará durante una sesión que podría extenderse hasta la medianoche debido a la cantidad de iniciativas incluidas en el orden del día.

Inversiones, infraestructura y nuevos desafíos

Además del proyecto de GNL, la Legislatura también analizará dos solicitudes de financiamiento destinadas a obras públicas, en una jornada que concentrará algunas de las decisiones más importantes para la agenda económica provincial.

Con Vaca Muerta consolidada como uno de los principales polos energéticos del país, el tratamiento del acuerdo con YPF aparece como un paso determinante para avanzar hacia una nueva escala de producción y exportación.

La definición quedará en manos de los diputados provinciales, pero el debate de este miércoles ya se perfila como uno de los más trascendentes del año para Neuquén.