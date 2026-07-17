La construcción del Centro Deportivo Comunitario (CDC) de Las Coloradas continúa en ejecución y ya registra un avance superior al 16%. La obra representa una inversión con fondos provinciales de más de $4.582 millones.

El nuevo edificio se emplaza en un sector de crecimiento de la localidad, en la intersección de las calles Carlos Potente y Rosa Tirapey, y fue concebido como un espacio de encuentro para el desarrollo de actividades deportivas, culturales, recreativas y comunitarias.

El Ministerio de Infraestructura explicó que actualmente se encuentra finalizada la estructura metálica que conforma el edificio. Además, están en etapa final las fundaciones y avanza la ejecución de la mampostería de base cementicia. Como parte del proyecto, el CDC contará con un sistema propio de tratamiento de líquidos cloacales mediante un lecho nitrificante.

El CDC tendrá una superficie cubierta total de 1.283 metros cuadrados y capacidad para 400 personas. En planta baja dispondrá de un hall de acceso, salón de usos múltiples, salón flexible, cocina, sanitarios, administración y sectores semicubiertos, mientras que en planta alta se ubicará la sala de máquinas.

En el exterior se construirán un playón deportivo equipado, un playón de acceso, sectores de juegos, rampas y escaleras, estacionamientos, espacios semicubiertos y nuevas gradas retráctiles, conformando un complejo preparado para múltiples usos por parte de la comunidad durante todo el año.

El proyecto fue diseñado considerando las características climáticas y topográficas del lugar, con una implantación que aprovecha la orientación solar, minimiza el impacto de los vientos predominantes y se adapta al desnivel natural del terreno.

Esta obra no solo representa un avance de infraestructura, sino que materializa la visión político-institucional del Gobierno provincial orientada a garantizar la equidad territorial y el federalismo interno. Al descentralizar la inversión pública y priorizar la creación de espacios de integración en el interior neuquino, el Estado reafirma su rol promotor del bienestar social, consolidando una red de contención que fortalece los lazos comunitarios y equipara las oportunidades de desarrollo en cada una de las regiones de la provincia.

En este sentido, el CDC de Las Coloradas es el segundo que se ejecuta en la región del Pehuén, junto con el que se construye en Moquehue. A estos se suman otros seis CDC que actualmente se encuentran en ejecución en las regiones del Alto Neuquén y Confluencia. Además, a fines de este mes está prevista la licitación para la construcción de un nuevo Centro Deportivo Comunitario en Villa El Chocón, ampliando la red de infraestructura deportiva, recreativa y cultural que impulsa la Provincia para fortalecer el desarrollo y la integración de las comunidades neuquinas.





