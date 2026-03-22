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Domingo 22 de Marzo, Neuquén, Argentina
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DEPORTES NEUQUÉN

Un nuevo espacio para el deporte se construye en Las Coloradas

La obra ya está en marcha y permitirá ampliar la infraestructura deportiva y social de la localidad con un edificio de más de 1.200 metros cuadrados y una inversión de 4.500 millones de pesos.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 22 de marzo de 2026 a las 19:42
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Construcción de centro comunitario y deportivo avanza en Las Coloradas

El gobierno de la provincia, a través del ministerio de Infraestructura, avanza con la construcción de un nuevo centro comunitario y deportivo en Las Coloradas. La obra registra actualmente un 5 por ciento de avance y contempla la creación de un espacio destinado a fortalecer las actividades deportivas, culturales y sociales de la localidad.

Actualmente se ejecutan tareas de movimiento de suelo, replanteo de obra y ejecución de bases, junto con la fabricación de armaduras para vigas y columnas. En la próxima etapa está prevista la instalación de platinas de anclaje para las columnas metálicas.

La obra representa una inversión provincial de 4.582 millones de pesos y permitirá ampliar la infraestructura deportiva y comunitaria disponible en la localidad. Este nuevo edificio, denominado Espacio Comunitario y Deportivo II, contempla una superficie cubierta total de 1.283 metros cuadrados y capacidad para 400 personas.

El proyecto fue diseñado considerando las características climáticas del lugar, especialmente los fuertes vientos de la región, así como la orientación del asoleamiento y el desnivel natural del terreno.

Espacios para deporte y encuentro comunitario

El edificio contará en planta baja con hall de acceso, salón de usos múltiples, salón flexible, cocina, circulación interna, sanitarios, sector administrativo y espacios semicubiertos. En la planta alta se ubicará la sala de máquinas.

En el exterior se proyectan distintos espacios para actividades recreativas y deportivas, entre ellos playones deportivos, sector de juegos, gradas, rampas y escaleras, estacionamientos y áreas parquizadas.

El equipamiento deportivo incluirá arcos para fútbol y hándbol, aros de básquet y postes para vóley, con canchas debidamente demarcadas para cada disciplina. Además, se construirá un sistema de gradas con capacidad para 400 personas, lo que permitirá la realización de eventos deportivos y comunitarios con presencia de público.

El proyecto también contempla mástiles institucionales, luminarias, bancos y sectores recreativos, generando un espacio integral para el encuentro de la comunidad.

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